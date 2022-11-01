Электромобили в Украине можно заряжать на разных мощностях и в разных режимах. Пока, при нынешних ценах на электроэнергию, заряжать “зеленые” авто очень дешево. Потому что разница между стоимостью горючего и электричества огромная.

Чтобы подсчитать, сколько стоит зарядка электромобиля, следует принять во внимание цену кВт/ч и емкость аккумулятора. И воспользоваться специальной формулой: емкость батареи (кВт/ч) разделить на мощность зарядного устройства (кВт). Это и будет время зарядки батареи электрокара.

– Все некоммерческие электрокары имеют возможность медленной зарядки в домашних условиях от стандартной европейской розетки с номинальным напряжением 220 вольт, – говорит Евгений Дутко, руководитель группы экологических компаний MoECO.

Однако выделенная под зарядку электромобиля коммерческая станция имеет преимущества в безопасности и скорости. Каждая модель электрички имеет батарею с разной емкостью. Поэтому, рассчитывая время и стоимость электрозарядки, следует учитывать не только мощность розетки, но и начальный и желаемый уровень заряда электромобиля.

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Почему это важно? Потому что для максимальной стопроцентной зарядки электрокара нужно больше времени, чем до 80% емкости батареи. Из-за свойств батареи, чем выше ее текущий заряд, тем медленнее происходит процедура зарядки. Поэтому автомобильные эксперты советуют заряжаться до 80% и продолжать свое путешествие.

– В Украине достаточно разветвленная сеть коммерческих зарядных станций. Есть несколько операторов и по основным автомобильным путям — через каждые 40-50 км есть пункты подзарядки. Ежегодно их количество растет. Например, в Ужгороде есть шесть действующих так называемых фаст-чарджей со скоростью заряда 50 кВт и более. Также существует свыше 10 менее быстрых зарядных станций. В больших городах ситуация лучше, однако и электрокаров там больше, – объясняет Дутко.

На Закарпатье владельцы электрокаров некоммерческого использования чаще всего заряжают их дома ночью, когда авто не используется. Домашний тариф на электроэнергию дешевле и составляет 1,68 грн/киловатт. Если поставить двухзонный счетчик, цена в ночное время будет вдвое меньше. На коммерческой зарядной станции за киловатт попросят от 7 до 12 грн.

— Зарядить дома электрокар с запасом в 100 км пробега будет стоить 30 грн. Если на коммерческой зарядной станции — 200 грн. Однако в частных домовладениях, в основном, существующих мощностей хватает только для медленной зарядки электрокара до 7 кВт/ч. Домашняя зарядка конкурирует с коммерческой, прежде всего, ценой и удобством, однако проигрывает в скорости. На коммерческой зарядке, чтобы добавить 100 км хода, нужно 30 минут, а на домашнем — от четырех часов, – говорит эксперт.

Время зарядки электрокара зависит от мощности зарядного устройства и способности авто принять заряд. К примеру, распространенные в США и Европе станции Tesla Super Charge способны заряжать автомобили Тесла со скоростью до 240 кВт в час, и Тесла может принять такую ​​скорость. В свою очередь, распространенные в Украине “зеленые” Fiat Е500 могут принять лишь до 7 кВт/ч, к какой скоростной станции вы бы ее ни подключили. Это необходимо учитывать, выбирая “электричку”.