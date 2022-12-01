Автомобильный аккумулятор – сравнительно недорогое устройство для питания разнообразной техники. К тому же он намного дешевле, чем газовый или дизельный генератор.
Однако подключать и подзаряжать от него можно далеко не все подряд.
Почему нельзя подключать бытовую технику к автомобильному аккумулятору – читай в материале Фактов ICTV.
Почему нельзя подключать технику к автомобильному аккумулятору
По мнению автомеханика Андрея Маценко, есть множество недостатков в использовании автомобильного аккумулятора, если вы хотите установить его дома.
Во-первых, он несет реальный вред здоровью в условиях квартиры. То есть, из него выделяется водород в процессе зарядки.
Поэтому, если вы хотите подпитать от аккумулятора, допустим, телефон или беспроводные наушники, лучше вынести аккумулятор на балкон.
Также в доме из-за использования устройства может произойти взрыв, если эти газы, водород и кислород, будут выделяться при наличии искры.
А вот в автомобиле аккумулятор расположен в хорошо проветриваемом устройстве (поэтому газы быстро исчезают).
Почему еще не следует подключать технику к автомобильному аккумулятору
- Неподходящий ток.
- Аккумулятор автомобиля после первого разряда теряет качество работы.
- Может вытекать электролит. Он жидкий, поэтому если вы ставите аккумулятор в квартире или на балконе, его нужно защитить от механических повреждений.
- От него нельзя запитать большинство бытовой техники.
По словам эксперта, последний пункт имеет очень важное значение.
От автомобильного аккумулятора можно запитать:
- ноутбук;
- пауэрбанк;
- мобильный телефон;
- подключать телевизор;
- различные лампы.
Зарядить все эти устройства удастся, если есть преобразователь напряжения (инвертор). Его необходимо подсоединить к аккумулятору, а сами устройства – к инвертору.
Однако газовый котел, холодильник, микроволновку, стиральную машинку, духовую печь и другую чувствительную технику – категорически нельзя.
Это чувствительная техника, и для заряда этих устройств не хватит пусковой мощности.
Также аккумулятор при подаче энергии, например в холодильник, подает неправильную, не чистую синусоиду (форму напряжения).
Именно поэтому ваша чувствительная техника после подключения к автомобильному аккумулятору может не только поломаться, но и сгореть.