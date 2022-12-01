Автомобильный аккумулятор – сравнительно недорогое устройство для питания разнообразной техники. К тому же он намного дешевле, чем газовый или дизельный генератор.

Однако подключать и подзаряжать от него можно далеко не все подряд.

Почему нельзя подключать бытовую технику к автомобильному аккумулятору – читай в материале Фактов ICTV.

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Почему нельзя подключать технику к автомобильному аккумулятору

По мнению автомеханика Андрея Маценко, есть множество недостатков в использовании автомобильного аккумулятора, если вы хотите установить его дома.

Во-первых, он несет реальный вред здоровью в условиях квартиры. То есть, из него выделяется водород в процессе зарядки.

Поэтому, если вы хотите подпитать от аккумулятора, допустим, телефон или беспроводные наушники, лучше вынести аккумулятор на балкон.

Также в доме из-за использования устройства может произойти взрыв, если эти газы, водород и кислород, будут выделяться при наличии искры.

А вот в автомобиле аккумулятор расположен в хорошо проветриваемом устройстве (поэтому газы быстро исчезают).

Почему еще не следует подключать технику к автомобильному аккумулятору

Неподходящий ток.

Аккумулятор автомобиля после первого разряда теряет качество работы.

Может вытекать электролит. Он жидкий, поэтому если вы ставите аккумулятор в квартире или на балконе, его нужно защитить от механических повреждений.

От него нельзя запитать большинство бытовой техники.

По словам эксперта, последний пункт имеет очень важное значение.

От автомобильного аккумулятора можно запитать:

ноутбук;

пауэрбанк;

мобильный телефон;

подключать телевизор;

различные лампы.

Зарядить все эти устройства удастся, если есть преобразователь напряжения (инвертор). Его необходимо подсоединить к аккумулятору, а сами устройства – к инвертору.

Однако газовый котел, холодильник, микроволновку, стиральную машинку, духовую печь и другую чувствительную технику – категорически нельзя.

Это чувствительная техника, и для заряда этих устройств не хватит пусковой мощности.

Также аккумулятор при подаче энергии, например в холодильник, подает неправильную, не чистую синусоиду (форму напряжения).

Именно поэтому ваша чувствительная техника после подключения к автомобильному аккумулятору может не только поломаться, но и сгореть.