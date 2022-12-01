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Почему нельзя подключать бытовую технику к автомобильному аккумулятору – объясняет эксперт

1 декабря 2022, 15:18
Анна Голишевская Редактор сайта
Акумулятор
Источник: Instagram

Автомобильный аккумулятор – сравнительно недорогое устройство для питания разнообразной техники. К тому же он намного дешевле, чем газовый или дизельный генератор.

Однако подключать и подзаряжать от него можно далеко не все подряд.

Почему нельзя подключать бытовую технику к автомобильному аккумулятору – читай в материале Фактов ICTV.

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Почему нельзя подключать технику к автомобильному аккумулятору

По мнению автомеханика Андрея Маценко, есть множество недостатков в использовании автомобильного аккумулятора, если вы хотите установить его дома.

Во-первых, он несет реальный вред здоровью в условиях квартиры. То есть, из него выделяется водород в процессе зарядки.

Поэтому, если вы хотите подпитать от аккумулятора, допустим, телефон или беспроводные наушники, лучше вынести аккумулятор на балкон.

Также в доме из-за использования устройства может произойти взрыв, если эти газы, водород и кислород, будут выделяться при наличии искры.

А вот в автомобиле аккумулятор расположен в хорошо проветриваемом устройстве (поэтому газы быстро исчезают).

Почему еще не следует подключать технику к автомобильному аккумулятору

  • Неподходящий ток.
  • Аккумулятор автомобиля после первого разряда теряет качество работы.
  • Может вытекать электролит. Он жидкий, поэтому если вы ставите аккумулятор в квартире или на балконе, его нужно защитить от механических повреждений.
  • От него нельзя запитать большинство бытовой техники.

По словам эксперта, последний пункт имеет очень важное значение.

От автомобильного аккумулятора можно запитать:

  • ноутбук;
  • пауэрбанк;
  • мобильный телефон;
  • подключать телевизор;
  • различные лампы.

Зарядить все эти устройства удастся, если есть преобразователь напряжения (инвертор). Его необходимо подсоединить к аккумулятору, а сами устройства – к инвертору.

Однако газовый котел, холодильник, микроволновку, стиральную машинку, духовую печь и другую чувствительную технику – категорически нельзя.

Это чувствительная техника, и для заряда этих устройств не хватит пусковой мощности.

Также аккумулятор при подаче энергии, например в холодильник, подает неправильную, не чистую синусоиду (форму напряжения).

Именно поэтому ваша чувствительная техника после подключения к автомобильному аккумулятору может не только поломаться, но и сгореть.

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Отключение электроэнергии відключення світла
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