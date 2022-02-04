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Мечта водителей: пользователи Дія смогут делиться техпаспортом онлайн

4 февраля 2022, 13:02
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
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Источник: Depositphotos

В Дія вскоре появится полезная функция для всех водителей. Так, украинцы смогут делиться техпаспортом авто с другими людьми.

О нововведения заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram. Он также рассказал, для кого новинка будет полезной.

—  К примеру, вы сможете в несколько кликов поделиться документом со своим мужем или женой. Услуга находится в бета-тесте. Вы можете помочь нам сделать ее еще лучше и удобнее — для этого нужно зарегистрироваться, — сообщил Федоров.

Сейчас функция доступна только для участников бета-теста. Чтобы оценить услугу прямо сейчас, необходимо подать заявку на сайте Дія. После регистрации на почте появится дальнейшая инструкция. 

В Минцифре напомнили, что раньше это можно было сделать офлайн в сервисном центре МВД или кабинете водителя. Теперь появится и онлайн-поддержка.

Услугу запустят во время онлайн-презентации новых электронных услуг Diia Summit, которая состоится уже 8 февраля.

Пользователи Дія могут не переживать о конфиденциальности своих данных — ранее в Минцифре рассказали о защите личной информации украинцев. Так, государственный сервис не копирует данные и не сохраняет их у себя на серверах. Даже если серверы сервиса взломают — хакеры не найдут никакой ценной информации.

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Источник
Министерство цифровой трансформации
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