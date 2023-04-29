В Украине запрещено использование букв “Z” и “V” в номерных знаках как отдельно, так и в словах написанных кириллицей вместо “З”, “С”, “В”, “Ф”, поскольку это может быть ассоциировано с полномасштабным вторжением России в Украину.

Соответствующее постановление Кабмина разъяснили в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел.

— Теперь в соответствии с законодательством под запрет попадают буквы “Z” и “V”, использование которых в индивидуальном номерном знаке имеет намек на символику военного российского вторжения на территорию Украины. То есть, использование этих букв отдельно, а также в словах написанных кириллицей вместо “З”, “С”, “В”, “Ф”. Такой запрет касается также надписей и изображений, символики коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, — пояснили в МВД.

Отмечается, что это не касается номерных знаков государственной регистрации для электромобилей.

Кроме того, на украинских номерных знаках также не может быть эмблем органов России и вооруженных сил России: сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота, ракетных сил стратегического назначения и тому подобное.

Для владельцев индивидуальных номерных знаков, в которых такие буквы уже использовались, поскольку были изготовлены или заказаны ранее придется придумать другую комбинацию.

В МВД объяснили, что существует и перечень оснований для отказа в изготовлении комплекта индивидуальных номерных знаков. Некоторыми из них — отказ в изготовлении индивидуального знака из-за наличия полного или сокращенного названия органа государственной власти, изображения государственных символов Украины и других стран или международных организаций. В нанесении надписи ненормативного происхождения или дискриминационного характера по языковым, национальным, религиозным и расовым признакам тоже будет отказано.

Напомним, ранее комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации признал, что власти России разжигают ненависть к этническим украинцам.