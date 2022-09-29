В Украине активно продают бюджетные авто до $1 тыс. Эксперты выяснили, какие есть предложения на рынке за такую сумму.

Как и ожидалось, лидерами в этом списке являются автомобили прошлого века — Запорожец ЗАЗ 968 со средним ценником в $332, а также три модели москвичей — версии 2140, 412 и 2125. Эти модели продаются в среднем с ценниками $398, $400 и $453 соответственно.

На пятом месте — легковушка ВАЗ 2101, которую также называют копейкой. Такие авто продаются по цене в $550. Универсал ВАЗ 2102 продают немного дороже — около $600.

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Седьмое место за грузо-пассажирским ИЖ 2715. За Москвич в модификации на 2-6 место просят около $620.

В Украине также активно продают ВАЗ 2103 за $650. На предпоследнем месте расположился Москвич 2141 с ценником в $636, а вот последнее место за иномаркой Renault 9 — за нее просят около $700.

Всем этим автомобилям на рынке Украины обычно больше 30 лет, поэтому и цена более чем доступная на транспорт.

Во второй половине списка топ-20 доступных авто больше всего можно увидеть иномарки. Зачастую это модели производителей Fiat, Peugeot, Volvo и Renault.

Впрочем, автомобили из этого списка нельзя назвать надежными, даже на фоне их внушительно возраста. Впрочем, даже долговечные авто можно купить по адекватной цене в пределах страны — такой транспорт точно будет служить долго, и владельца не будут ждать внезапные сюрпризы. О самых надежных авто по бюджетным ценам можно узнать на Фактах ICTV.