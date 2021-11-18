Украинцы начали отказываться от авто из США. Эксперты из Института исследований авторынка уверяют, что транспорт из Европы привлекает наших водителей больше.

По статистике, за 2021 год в Украине было зарегистрировано почти 424 тыс. легковых авто с пробегом. Покупкой транспортного средства украинцы интересовались чаще всего в сентябре и октябре.

Эксперты выяснили, из каких стран завозили подержанные авто в этом году и составили подробный рейтинг.

Как оказалось, количество привезенных автомобилей из Европы насчитывает около 311 тыс. единиц транспорта. Это около 63,6% от общего количества. Дешевизна и минимальные сроки ожидания позволяют сесть за руль спустя небольшой период после покупки.

Из США, Канады и Мексики в 2021 году было куплено 140 тыс. авто — это около 28,6% с общего количества.

Тройку лидеров замыкают Грузия и Корея — с этих стран ввезли 38 тыс. авто — это 7,8%.

Популярность легковушек из США продолжает снижаться — пик регистраций приходился на май, а меньше всего ввезли в октябре. На это мог повлиять мировой дефицит компонентов — производители уменьшают количество выпущенных авто, из-за чего страдает и вторичный рынок.

Статистика покупок автомобилей из Европы имеет противоположную тенденцию — с мая количество ввезенных евроблях только увеличивается. На позитивные изменения в статистике повлиял дефицит американских авто.

Однако предугадать тенденции на 2022 год не так уж и просто. С 11 ноября в Украине нельзя растаможить автомобиль по льготной ставке. Теперь владельцев евроблях может остановить патрульная полиция, если транспорт не перерегистрировали в течении льготного периода. Нарушителям грозит штраф в размере 170 тыс. грн.