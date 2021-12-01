Аналітики склали рейтинг найпопулярніших легкових автомобілів, які купували українці у листопаді 2021 року. Минулого місяця водії придбали 8,7 тис. нових транспортних засобів — на 22% більше ніж за листопад 2020 року.

В останньому місяці осені найбільший попит у споживачів мали автомобілі корейської марки Kia, яких було зареєстровано 1 251 шт.

На другому місці – надійні японські автомобілі Toyota, на яких зупинили свій вибір 974 українці.

Трійку лідерів замикають доступні французькі автомобілі Renault – 882 шт.

Китайська Chery помітно зміцнила свої позиції на ринку України – у січні з автосалонів виїхало 612 авто. Японські легковики Mitsubishi придбали 494 водії.

Також у Топ-10 місяці увійшли такі марки:

6. Hyundai – 439 авто.;

7. Nissan – 431 авто;

8. Peugeot – 384 авто;

9. BMW – 348 авто;

10. Suzuki – 287 авто.

Найпопулярнішою моделлю виявилася KIA Sportage. Кросовер сподобався 1 155 покупцям. За 2021 рік в Україні успішно продано 92,7 тис. нових авто.

Позитивна динаміка спостерігається і на ринку авто. Восени в Україну найчастіше завозили автомобілі на європейських номерах. І хоча вже з 11 листопада розмитнити євробляху за пільговою ставкою вже не можна, власники авто на іноземній реєстрації знайшли лазівку – учасники бойових дій та можуть оформити авто на українські номери.

Для них дію закону продовжили до 8 лютого 2022 року. Щоправда, у військового не має бути заборгованостей, інакше транспортний засіб може бути конфіскований.