В Украине появится сеть электрозарядных станций для гибридов и электрокаров. Этим займется государственное предприятие Энергоатом.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров Украины. Известно, что Энергоатом планирует создать сеть из 120 зарядных станций с различными возможностями. 40 из них получат мощность в 160+ кВТ, а остальные 80 — 60+ кВт. Все они будут расположены в областных центрах и на основных автомагистралях Украины.

По заявлению властей, создать сеть станций планируют в течение двух лет. По словам министра энергетики Германа Галущенко, это позволит увеличить популярность электрокаров в Украине, а также улучшить качество обслуживания того транспорта, который уже активно используется на территории страны.

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— В Украине на сегодня вместе с гибридами, количество электрифицированных авто составляет более 100 тыс. Создание национальной инфраструктуры зарядных станций позволит позитивно повлиять на тенденцию электрокаров как для приватного использования, так и для логистики. Также это уменьшение зависимости Украины от ископаемого топлива, снижение уровня вредных выбросов в атмосферу, улучшение общей экологической ситуации, — отметил Герман Галущенко.

Электрокары пусть только и входят в нашу жизнь, но ценники на них сейчас доступные как никогда. К примеру, существует сразу несколько моделей, которые продаются по цене ниже $10 тыс. Бюджетные электрокары, которые можно купить в Украине — читайте на Фактах ICTV.