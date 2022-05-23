На рынке электрокаров в Украине сейчас настоящий бум, кризис с горючим дает свои результаты.

Все больше украинцев отказываются и от длительных ожиданий в очередях на АЗС и безуспешной охоты за горючим.

Журналисты Фактов ICTV пообщались с украинцами, которые перешли на электромобили и узнали мнение ритейлеров насчет того, за сколько наши водители готовы приобрести электрокар.

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Стоит ли сейчас спешить с покупкой электромобиля, читайте в материале Фактов ICTV.

За год запросы на электрокары выросли в 15 раз, и в 11 раз — на гибриды. И это только по данным онлайн-магазина OLX.

— За последние полтора месяца на OLX.Авто размещено 1,9 тыс. объявлений по продаже электрокаров и 1,3 тыс. по продаже гибридов, то есть где — то 1 тыс. предложений авто в месяц против 120 в прошлом году, — говорит руководитель подразделения сервиса объявлений OLX. Авто Андрей Коцина.

Бум продаж на рынке электрокаров подтвердил и ритейлер одного из электромобилей-бестселлеров Ниссан Мотор Украина. В компании рассказывают, что за последние две недели парк новых электрокаров просто раскупили.

Рост спроса начался еще в апреле, когда топливный кризис только начинался, говорит менеджер по коммуникации Ниссан Мотор Украина Владимир Иванов.

— В апреле продажи наших электрокаров выросли на 30%. Для сравнения, автомобили с бензиновыми двигателями упали в продажах на 90%. А дизели — на 87%. То есть электрокары — это был единственный сегмент, который показал рост. Можем констатировать, что все автомобили, которые у нас были в Украине, раскупили. И сейчас мы работаем над тем, чтобы разблокировать доступ к нашим европейским складам, — говорит Иванов.

Чтобы не допустить кризиса с поставками из-за заблокированных портов, компания уже ведет переговоры со своим партнерами в Европе. Надеются, что за неделю-две смогут ввозить новые электрокары с польских и британских складов Nissan.

Автоблогер и журналист Сергей Волощенко считает, что ситуация на рынке электрокаров — это скачок интереса, а не ажиотаж.

— На самом деле, если посмотреть, что происходит с автомобильным рынком сейчас, то понятно, что новых автомобилей нет. Дилеры и импортеры не работают. По результатам 2021 года было зарегистрировано более 35 тыс. электромобилей на всю страну. И за 2021 год ввезли еще 10 тыс. Это была огромная цифра по сравнению с 2020 годом. Однако все равно 1% от всего рынка. То есть всего завели 1 млн автомобилей: подержанных и новых, из них только 10 тыс. были электромобилями. Вот такое колоссальное соотношение. Пока действует нулевая растаможка, все везут подержанные европейские машины. В самом деле, там хорошие цены, можно выбрать авто в диапазоне €3,5-5 тыс. Это основа того, что везут сейчас. Однако это машины с двигателем внутреннего сгорания, а не электрокары, — отмечает Волощенко.

Автоэксперт соглашается, что из-за повышенного спроса сейчас крайне трудно найти электроавто стоимостью в $5 тыс.

Зато наиболее оптимальной ценовой нишей считает 10-35 тыс. у.е. Волощенко назвал три причины, оправдывающие покупку электрокара.

Зарядка — это очень дешево.

Для сравнения, заправить бак со средней ценой бензина 50 грн за 1 литр вам обойдется в 2500 грн. Зарядить дома электрокар с максимальным запасом в 250 км пробега вам будет стоить 70 грн. Разница невероятная.

— Заряжать электрокары в Украине очень дешево. У нас огромная разница между стоимостью горючего и стоимостью электроэнергии. В Европе такого нет, там эти энергоносители стоят примерно одинаково, — отмечает Волощенко.

Только короткие дистанции

— И, по-моему, это самое главное. Электромобиль — идеальный вариант для езды в черте города. Это некое оружие ближнего боя. Это плохой транспорт для эвакуации, что в наших условиях стало очень актуально. Потому что ты не можешь на нем далеко уехать, — считает эксперт.

Собственная розетка

Если нет специальной розетки для “электрички” и вы рассчитываете на подстанции, в общественных местах — то это плохая идея. Волощенко отмечает, что когда вы едете в ближайшую электрозаправку, не факт, что вы там сможете зарядиться.

Нужно иметь или соответствующие провода, или контракт с тем поставщиком, который продает электричество через определенную зарядку. Словом, этот квест очень быстро надоедает.

— Обязательно нужна собственная розетка, рассчитывать нужно только на себя, — замечает Волощенко.

Эксперт добавляет, при идеальных условиях электромобиль не должен быть единственной машиной в семье. Должен быть запасной вариант на дальние расстояния. Если же ваши ежедневные пробеги не превышают 100 км – тогда электромобиль для вас.

Стоит понимать, что 90-95% всего парка электромобилей в Украине — это бывшие в употреблении Nissan LEAF. А подержанный электромобиль имеет заряд батареи, в лучшем случае, на 100 км езды. На вторичном рынке сейчас их можно найти от $10 тыс. Новый Nissan LEAF обойдется около 32 тыс. у.е.

Решился пересесть в электрокар и Василий Матвийчук из Луцка.

Перейти на электроавто планировал давно, но когда увидел как на АЗС растут цены и очереди — больше не колебался.

— На самом деле электрокар можно купить вообще от $10 тыс., авто будет меньше проезжать, но все равно, это будет экономно. Tesla можно купить от $25 тыс., — говорит Василий.

Запас хода здесь на 400 км. Василий отмечает, что сравнивая со старой машиной, сегодня тратит на поездки в десять раз меньше. А еще экономит на замене масел и фильтров.

По мнению мужчины, электрокар давно уже не роскошь, а разумная экономия и забота об окружающей среде. Хотя признает — привыкал к нему недели две.

— Мне теперь не нужно стоять в километровых очередях по четыре часа. Машина заряжается за полтора часа на 400 км, а на заправке мне нужно было бы простоять четыре часа, чтобы залить 10 л на 100 км. Огромное преимущество и в экономии — на 50 тыс. км езды на электрокаре я экономлю примерно $5 тыс., по сравнению с дизелем, — рассказывает Василий.

Несмотря на спрос на электрокары, очередей на зарядку пока нет, рассказывает менеджер салона электрокаров Анатолий Гусев.

— Домашний тариф дешевле, поэтому большинство заряжается дома. На сегодня тариф составляет 1.68 грн/киловатт. На станции за киловатт попросят от 7 до 12 грн. А дома можно установить двухтарифный счетчик и иметь двойную скидку, тогда киловатт обойдется примерно в 90 коп. К примеру, 20 грн — это примерно 150 км езды летом, и около 80-90 км зимой, — рассказывает Гусев.

У Украины сейчас хорошие темпы перехода на электроавто, заключает автоблогер Волощенко. По его словам, количество электрокаров в Украине даже больше, чем в Польше.

В Украине хорошая динамика по развитию электрозаправок и она будет расти. По покупке электрокара именно сейчас, в период топливного кризиса, эксперт советует взвесить все за и против.

Волощенко акцентирует, что дефицит горючего так или иначе, прекратится, поэтому стоит продумать, удобно ли будет пользоваться электрокаром в мирное время.