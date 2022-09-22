В Украине с каждым годом увеличивается количество авто на дорогах. Автопроизводители также не стоят на месте, предлагая покупателям уникальные модели с новыми функциями. К примеру, во всем мире стремительно растет популярность электрокаров, и Украина — не исключение. Среди таких авто есть как дорогие модели, так и бюджетные.

Электрокары, которые можно купить за $10 тыс. — далее в материале.

Nissan Leaf. Культовый электрокар, который моментально покорил рынок экологически чистых авто. Дешевизна, простота в ремонте и надежность — это ключевые особенности этого транспорта. Автомобиль достаточно легко купить как в Украине, так и в Европе или США.

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Renault Zoe. Компактный городской автомобиль. Отлично подойдет поездок на работу, в магазины и за город с детьми. Это основной конкурент легендарному Nissan Leaf. Топовые версии имеют запас хода до 300 км.

Chevrolet Bolt EV. Известно, что автомобиль разрабатывался в сотрудничестве с LG. Электрокар имеет внушительный запас хода до 400 км, а также объем багажника до 1600 л, если сложить задние сидения. В Украине некоторые подержанные модели продаются дешевле $10 тыс.

BMW i3. Не самый новый электрокар, но популярность бренда BMW дает о себе знать — автомобиль до сих пор имеет спрос на вторичном рынке, в том числе и в Украине. Сравнительно новые модели можно найти с ценником ниже $10 тыс.

Citroen C zero. Компактный электрокар, который вместит всю семью и провезет даже по самым узким дорогам города. Дешевизна и неприхотливость в ремонте подкупает многих, и не только в Европе.