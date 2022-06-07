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Электрокары в топе: какие модели покупают украинцы на фоне дефицита топлива

7 июня 2022, 15:51
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Электрокары в топе: какие модели покупают украинцы на фоне дефицита топлива
Источник: Depositphotos

В Украине возросла популярность электрокаров. На фоне дефицита топлива, украинцы пересаживаются на экологически чистый транспорт.

По данным экспертов из Укравтопрома, в мае зарегистрировали 1016 полностью электрических авто. Это лучший результат в 2022 году, и он на 63% выше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Чаще всего покупают легковые автомобили для личного использования — 984 электрокара. Из них всего 287 новых, купленных в салоне. Коммерческого транспорта намного меньше регистрировали — всего 32 авто. 

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Всего за 2022 год украинский автопарк пополнился 3090 электрокарами, что всего на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Неизменно, самым популярным автомобилем на аккумуляторах остается бюджетный Nissan Leaf — за 5 месяцев их купили 567 украинца.

Второе место за люксовым, но востребованным Tesla Model 3 — всего 263 авто приобрели и зарегистрировали украинцы. Тройку лидеров замыкает компактный электрокар Volkswagen e-Golf — 156 регистраций.

Четвертое место также за немецким Volkswagen ID.4 — 138 авто, а пятерку замыкает Dong Feng M-NV  — 132 регистрации.

Далеко не все электрокары могут гарантировать безопасность на дороге — у автомобилей Tesla обнаружили серьезную неисправность, из-за которой автомобиль может без причины резко остановиться. Это может произойти даже во время передвижения по автостраде. Всего власти США насчитали более 750 жалоб с резким торможением авто.

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Источник
" target="_blank"> Укравтопром
Теги
Автомобилисты, електрокар
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