Tesla расширила судебный иск на компанию Rivian, которая также занимается производством электрокаров. Компания Илона Маска заявила, что ее конкурент украл коммерческие секреты, касающиеся аккумуляторных технологий.

Еще в прошлом году Tesla подала иск против Rivian по обвинению в краже путем найма ее бывших сотрудников компании. В документе также сообщается, что работники похитили секретные документы для дальнейшей передачи.

— Перебежчиков Tesla поймали этим летом на краже базовой технологии для создания аккумуляторов нового поколения, — сообщается в обвинении.

Напомним, что компания Rivian создавалась как стартап, но теперь производство авто мешает Tesla — корпорации прямые конкуренты друг другу.

Ранее создатель электропикапов заявил о создании собственных электростанций, как это сделала компания миллиардера.

Корпорация Маска также недавно отказалась от создания франшиз, создавая сеть собственных магазинов для продажи электрокаров — ее главный конкурент поступил также.

Впрочем, Tesla тоже пыталась обманывать клиентов — владелец электрокара подал на компанию в суд за мошенничество. Корпорацию признали виновной, и теперь она должна выплатить денежную компенсацию в размере $233 тыс.

Репутация Tesla в Китае сейчас не в лучшем положении — ранее компания заявляла об отзыве 300 тыс. авто из-за неисправностей.