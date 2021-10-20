Миллиардер Илон Маск раскрыл подробности о будущем электрокаре Cybertruck от Tesla. По словам главы компании, пикап будет оснащен зеркалами заднего вида, но их легко можно будет снять.

Один из пользователей Twitter отметил, что будущий Cybertruck “выглядит странно” с боковыми зеркалами.

— Они необходимы в авто по закону, но владельцы смогут их с легкостью демонтировать, — заявил Маск.

They’re required by law, but designed to be easy to remove by owners — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2021

Обсуждение Cybertruck началось в сети из-за фото пикапа с зеркалами заднего вида. Когда Маск впервые представлял авто в ноябре 2019 года, этого компонента не было.

Зеркала являются юридическим требованием Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), но агентство намекнуло, что будущее законодательство может позволить некоторым транспортным средствам полагаться исключительно на камеры.

Напомним, что производство Cybertruck должно было начаться в 2021 году, но в августе на сайте Tesla появилось уведомление о возможности предзаказа “ближе к 2022 году”.

Сейчас для производителя авто настали не лучшие времена. В сентябре глава Tesla Илон Маск попросил сотрудников работать усерднее, чтобы компенсировать задержки в поставках предыдущего финансового квартала. По мнению миллиардера, это отличный способ повысить уровень прибыли.