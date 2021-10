Миллиардер Илон Маск раскрыл подробности о будущем электрокаре Cybertruck от Tesla. По словам главы компании, пикап будет оснащен зеркалами заднего вида, но их легко можно будет снять.

Один из пользователей Twitter отметил, что будущий Cybertruck “выглядит странно” с боковыми зеркалами.

They’re required by law, but designed to be easy to remove by owners

— Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2021