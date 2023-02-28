Илон Маск вернул себе звание самого богатого человека в мире. Состояние главы Tesla оценивается в более $187 млрд.

По данным рейтинга миллиардеров Bloomberg, его главный конкурент, французский бизнесмен Бернар Арно, может похвастаться капиталом в $185 млрд. Маск уступил ему лидерство на более чем два месяца, а затем вернул себе статус самого богатого человека в мире.

Это стало возможным благодаря росту стоимости акций Tesla – основная часть капитала миллиардера состоится из ценных бумаг автопроизводителя, и сильно зависит от успехов корпорации на рынке.

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Это один из первых успехов Илона за долго время – в 2022 году он стал первым человеком, потерявшим $200 млрд. Маск потерял $200 млрд из-за резких падений акций, а также покупки Twitter за более чем $40 млрд. Миллиардер пытался и управлять производством авто, и соцсетью, которая потеряла основной доход из-за нового директора. К примеру, акции Tesla только за прошлый год упали в цене на 65%.

Капитал Илона достиг максимума в 2021 году – в ноябре у него было $340 млрд, что является абсолютным рекордом. Впрочем, уже в декабре 2022-го состояние было на уровне $137 млрд, но 2023 год начинается вполне удачно для богача.