С понедельника, 24 июля, в украинской столице вернется плата за парковку авто на муниципальных паркингах, в том числе и в мобильных приложениях Киев Цифровой
Об этом 22 июля сообщили в сервисе Киев Цифровой.
Оплата за паркинг будет начисляться до тех пор, пока продолжается парковка в приложении. Руководители смогут установить автоматическое завершение парковки, сообщили в пресс-службе.
— Как только начнете парковку, в приложении нажмите на отметку “часов” и выбирайте, во сколько ее остановить. Оплачивайте парковку только в будни, — говорится в сообщении.
Парковка на муниципальных паркингах Киева будет платной с понедельника по пятницу с 08:00 до 22:00.
В сервисе Киев Цифровой добавили, что для экономии средств на парковке следует приобрести парковочный абонемент:
- Перейти в Сервисы водителя — Парковочные абонементы.
- Нажать Купить абонемент.
- Ввести номер авто, выбрать месяц, тариф абонемента, способ оплаты.
- Нажать Приобрести.
— Не оплачивайте за парковку наличными. Если кто-то будет требовать у вас оплату, это мошенники, поэтому смело вызывайте полицию, — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве с апреля 2022 года парковка на муниципальных автоплощадках была бесплатной.