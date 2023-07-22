С понедельника, 24 июля, в украинской столице вернется плата за парковку авто на муниципальных паркингах, в том числе и в мобильных приложениях Киев Цифровой

Об этом 22 июля сообщили в сервисе Киев Цифровой.

Оплата за паркинг будет начисляться до тех пор, пока продолжается парковка в приложении. Руководители смогут установить автоматическое завершение парковки, сообщили в пресс-службе.

— Как только начнете парковку, в приложении нажмите на отметку “часов” и выбирайте, во сколько ее остановить. Оплачивайте парковку только в будни, — говорится в сообщении.

Парковка на муниципальных паркингах Киева будет платной с понедельника по пятницу с 08:00 до 22:00.

В сервисе Киев Цифровой добавили, что для экономии средств на парковке следует приобрести парковочный абонемент:

Перейти в Сервисы водителя — Парковочные абонементы. Нажать Купить абонемент. Ввести номер авто, выбрать месяц, тариф абонемента, способ оплаты. Нажать Приобрести.

— Не оплачивайте за парковку наличными. Если кто-то будет требовать у вас оплату, это мошенники, поэтому смело вызывайте полицию, — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве с апреля 2022 года парковка на муниципальных автоплощадках была бесплатной.