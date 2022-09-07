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Авто

Люксовые BMW, Mercedes и Audi: самые популярные авто из Литвы 2022

7 сентября 2022, 18:03
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Штраф за червоні поворотники в авто
Источник: Pixabay

Литва — третья страна по количеству евроблях, которые завезли в Украину в 2022 году. Перед ней только Польша и Германия, которые уже давно поддерживают вторичный автомобильный рынок в Украине. 

Как оказалось, за первую часть 2022 года украинцы завезли 32,6 тыс. легковых авто из Литвы. Больше всего интересовал транспорт во время нулевой растаможки с апреля по июль.

Все благодаря самым дешевым расценкам регистрации авто — Литва стала полноценным хабом для покупки авто из западной Европы.

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Статистика показала, что наши водители интересовались в основном бюджетными авто до $5 тыс. — таких было 89%. Средняя цена за пригнанное из Литвы авто — $2 750. Это на $ 200 дороже, чем в Польше, и на $700 меньше, чем в Германии.

Из Литвы чаще всего завозили немецкие авто. На первом месте Volkswagen Passat — 2 149 авто со средней ценой в $2 087. Второе место за компактным Volkswagen Golf — их купили 1 665 раз по средней цене в $1 649. 

Третье место за презентабельным Audi A6 — 1 125 авто со средним ценником в $2 795. На четвертом месте расположились Opel Zafira — 1 037 авто с ценником в $1 538. Это самая низкая цена в списке.

Пятерку лидеров замыкает чешская Skoda Octavia — 994 авто с ценником в $2 161.

Примечательно, что в топ-15 есть люксовые модели — BMW 5 Series, Mercedes-Benz E-Class и BMW X5.

Также украинцы активно завозили авто из Польши — это страна-рекордсмен по легковушкам, которые пользуются популярностью в нашей стране. Чаще всего завозили немецкие, чешские и французский транспорт.

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Источник
Институт исследований авторынка
Теги
Евробляхи Импорт авто авто з європи Литва
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