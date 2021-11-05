С 5 ноября получать водительское удостоверение в Украине стало намного проще. Главный сервисный центр МВД заявил, что теперь можно заказать права через Укрпочту.

Документ можно забрать как на ближайшем отделении почты, так и с помощью курьера. Это поможет минимизировать количество контактов с другими людьми, а также сэкономит кучу времени — больше не нужно стоять в очередях сервисных центров МВС.

Правда, услуга не бесплатная — если бланк удостоверения стоит 243 грн, то за доставку придется заплатить 195 грн, вне зависимости от местоположения. В СЦ МВС также сообщили о сроках доставки — до 5 рабочих дней.

По данным учреждения, в Электронном кабинете водителя уже больше 1,8 млн регистраций. Из них больше 60 тыс. человек уже обменяли свои удостоверения, и цифра будет только расти.

— Онлайн-услуга с доставкой документа — это еще один шаг к диджитализации. Это один из приритетных направлений МВД, — заявил заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Юрий Смольянинов.

Также сервисный центр создал подробную инструкцию для заказа обмена водительских прав в видеоформате.

Напомним, что в 2022 году водителей ждет сюрприз — камеры автофиксации нарушений ПДД начнут фиксировать проезд на красный и езду по встречной полосе. До конца этого года количество камер на дорогах Украины достигнет отметки в 270 единиц. В 2022 году планируется добавить еще 210.