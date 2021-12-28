Уже с 28 декабря 2021 года некоторым украинцам запретят управлять автомобилем с механической КПП. Речь идет о тех водителях, которые сдавали экзамены на транспорте с автоматической коробкой передач.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД на своей официальной странице в Facebook.

Уже с 28 декабря в водительских удостоверениях начнут ставить отметку о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода 78. Владельцы документа смогут водить только на “автомате”. Если в правах такой отметки нет — можно водить и на “механике”.

В то же время нововведения не будут касаться водителей, получивших удостоверение для управления транспортом раньше. Отметки появятся только на новых документах.

Также с ноября получить права можно намного легче — без очередей и дополнительных поездок. Так, Главный сервисный центр МВД заявил, что теперь можно заказать права через Укрпочту. Правда, доставка не бесплатная — за услугу придется заплатить 195 гривен, а сроки получения — до 5 рабочих дней.

В 2022 году на украинских водителей ждет огромное количество изменений — умные камеры, измененные штрафы и новый принцип получения прав. Так, для успешной сдачи экзамена необходимо меньше часов теоретических занятий. Это нужно для соответствия стандартам получения прав в ЕС. Чтобы узнать, что изменится для водителей в 2022 году — читайте в материале Фактов ICTV.