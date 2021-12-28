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Больше никакой “механики”: в Украине вступили в силу новые правила для водителей

28 декабря 2021, 15:51
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Автомобиль
Источник: Unsplash

Уже с 28 декабря 2021 года некоторым украинцам запретят управлять автомобилем с механической КПП. Речь идет о тех водителях, которые сдавали экзамены на транспорте с автоматической коробкой передач.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД на своей официальной странице в Facebook.

Уже с 28 декабря в водительских удостоверениях начнут ставить отметку о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода 78. Владельцы документа смогут водить только на “автомате”. Если в правах такой отметки нет — можно водить и на “механике”.

В то же время нововведения не будут касаться водителей, получивших удостоверение для управления транспортом раньше. Отметки появятся только на новых документах.

Также с ноября получить права можно намного легче — без очередей и дополнительных поездок. Так, Главный сервисный центр МВД заявил, что теперь можно заказать права через Укрпочту. Правда, доставка не бесплатная — за услугу придется заплатить 195 гривен, а сроки получения — до 5 рабочих дней.

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В 2022 году на украинских водителей ждет огромное количество изменений — умные камеры, измененные штрафы и новый принцип получения прав. Так, для успешной сдачи экзамена необходимо меньше часов теоретических занятий. Это нужно для соответствия стандартам получения прав в ЕС. Чтобы узнать, что изменится для водителей в 2022 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Теги
Водійські права , Удостоверение водителя
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