Вечные авто с пробегом — мечта многих украинских водителей. Личный транспорт многие используют для комфортного передвижения, и для этого может подойти даже скромный бюджет.

Некоторые авто могут быть дорогими и постоянно ломаться. Другие — стоить копейки на вторичном рынке и годами радовать своей надежностью. Самое время выяснить, какие авто на вторичном рынке заслуживают внимания.

Дешевые авто, которые будут служить долго — далее в материале.

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Mazda 2 — идеальный городской автомобиль. Транспорт выпускается уже давно, и владельцы не испытывают проблем в эксплуатации. Модель очень популярна в Украине — выбор ограничивается только бюджетом. Часто выбирают бензиновые и дизельные версии с 1,4-1,5л двигателем. К примеру, Mazda 2 2000-2010 года можно купить на вторичном рынке за $5 тыс.

Японский автопром также может похвастаться надежностью некоторых моделей. Среди них — Toyota Auris. Особенно ценятся модели от 2006 года. Автоматическая коробка, бензиновый двигатель объемом в 1,6л — все это будет долго радовать водителя. Toyota Auris 2007 года с пробегом до 200 тыс. можно купить за $6 тыс.

Во Франции также умеют делать надежные авто — Kia Rio ценится как таксистами, так и теми, кто просто любит много ездить. Небольшой двигатель объемом в 1,4 л, а также на выбор механическая или автоматическая КПП позволяет выбрать экономный транспорт, опираясь на свои предпочтения. К примеру, относительно современная модель 2011 года с пробегом до 150 тыс. км продается в Украине за $5-6 тыс.

Если есть желание купить компактное авто только для езды по городу — для этого подойдет Suzuki Alto. Объем двигателя — всего 1л, но расход точно порадует водителя. За модель 2009 года в Украине на вторичном рынке с пробегом в 120 тыс. просят $3-4,5 тыс.

Последний в списке, но не по популярности — Peugeot 107. Как можно заметить, в рейтинге нет крупных внедорожников. Городской автомобиль есть в комплектации с литровым бензиновым двигателем. Модель 2012 года с пробегом в 100 тыс. км можно приобрести за $5 тыс.

Если есть желание попробовать дизельный транспорт не за все деньги мира — можно снова присмотреться к вторичному рынку в Украине. Топ дизельных авто с пробегом до $5 тыс. можно посмотреть на Фактах ICTV.