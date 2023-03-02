Вічні авто з пробігом – мрія багатьох українських водіїв. Особистий транспорт багато хто використовує для комфортного пересування, і для цього може підійти навіть скромний бюджет.

Деякі авто можуть бути дорогими і постійно ламатися. Інші – коштувати копійки на вторинному ринку і роками радувати своєю надійністю. Саме час з’ясувати, які авто на вторинному ринку заслуговують на увагу.

Дешеві авто, які служитимуть довго – далі в матеріалі.

Зараз дивляться

Mazda 2 – ідеальний міський автомобіль. Транспорт випускається вже давно, і власники не стикаються з проблемами в експлуатації. Модель дуже популярна в Україні – вибір обмежується лише бюджетом. Часто обирають бензинові та дизельні версії з 1,4-1,5 л двигуном. Наприклад, Mazda 2 2000-2010 року можна купити на вторинному ринку за $5 тис.

Японський автопром також може похвалитися надійністю деяких моделей. Серед них – Toyota Auris. Особливо цінуються моделі від 2006 року. Автоматична коробка, бензиновий двигун об’ємом в 1,6 л – все це буде довго радувати водія. Toyota Auris 2007 року з пробігом до 200 тис. можна купити за $6 тис.

У Франції також вміють робити надійні авто – Kia Rio цінується як таксистами, так і тими, хто просто любить багато їздити. Невеликий двигун об’ємом в 1,4 л, а також на вибір механічна або автоматична КПП дає змогу обрати економний транспорт, спираючись на свої вподобання. Наприклад, відносно сучасна модель 2011 року з пробігом до 150 тис. км продається в Україні за $5-6 тис.

Якщо є бажання купити компактне авто тільки для їзди містом – для цього підійде Suzuki Alto. Об’єм двигуна – всього 1 л, але витрата точно порадує водія. За модель 2009 року в Україні на вторинному ринку з пробігом у 120 тис. просять $3-4,5 тис.

Останній у списку, але не за популярністю – Peugeot 107. Як можна помітити, у рейтингу немає великих позашляховиків. Міський автомобіль є в комплектації з літровим бензиновим двигуном. Модель 2012 року з пробігом у 100 тис. км можна придбати за $5 тис.

Якщо є бажання спробувати дизельний транспорт не за всі гроші світу – можна знову придивитися до вторинного ринку в Україні. Топ дизельних авто з пробігом до $5 тис. можна подивитися на Фактах ICTV.