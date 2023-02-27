Ринок авто поступово відновлюється до показників до 24 лютого 2022 року. Українці активно купують і продають автомобілі всередині ринку, а також завозять новий транспорт. Щоправда, з моменту скасування нульового розмитнення все більше водіїв цікавляться транспортом на вторинному ринку всередині країни. Саме час з’ясувати, що з цікавого зараз можна знайти на ринку з обмеженим бюджетом.

Топ дизельних авто з пробігом до $5 тис. – далі в матеріалі.

За даними сервісу AutoRIA, варто звертати увагу на євробляхи, які були привезені на територію країни раніше.

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Наприклад, німецькі Audi A6 – надійні та довговічні автомобілі. Двигуни живуть досить довго, та й дефіциту деталей не буде. Наприклад, за $5 тис. продають дизельні Audi A6 2001-2002 року з пробігом у 200-300 тис. км і об’ємом двигуна у 2,5 л.

Ще одним чудовим варіантом є Skoda Fabia – чеський виробник також випускає надійні моделі. Від 4 до $4,5 тис. можна взяти такий автомобіль 2003 року з пробігом до 300 тис.

Любите французький автопром? Можна придивитися до Renault Kangoo – чудовий варіант для тих, хто хоче перевозити не тільки свою сім’ю, а й купу габаритних речей. Модель 2010 року з пробігом у 200-300 тис. км можна придбати за $4,3-5 тис.

Улюблені євробляхи українців уже котрий рік – це Volkswagen Golf. Знайти цю модель у хорошому стані на вторинному ринку не складе труднощів. Модель 2007 року з пробігом до 300 тис. можна придбати до $5 тис.

Останні, але точно не за популярністю – це американські Ford. Бюджетних авто в сегменті до $5 тис. предостатньо. Модель Ford Focus 2010 року випуску з пробігом 200-300 тис. км можна придбати за ці гроші в Україні.

Варто зазначити, що українці купують авто з переднім приводом. У перший місяць 2023 року водії придбали 85% таких автомобілів. Примітно, що повнопривідних лише 9,9%.