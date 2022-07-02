Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Авто

Пенсионный сбор за регистрацию некоторых авто отменили: кто будет платить меньше

2 июля 2022, 17:18
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Пенсионный сбор за регистрацию некоторых авто отменили: кто будет платить меньше
Источник: Pexels

С 1 июля вступил в действие Закон Украины о пересмотре отдельных льгот налогообложения. Теперь водители электрокаров освобождены от уплаты пенсионного сбора при первой регистрации.

Первая регистрация владельцу электрокара в сервисном центре будет стоить около 700 грн. Стоит отметить, закон не касается гибридных авто.

Напомним, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене нулевой растаможки авто. Теперь водители будут платить все сборы, как это было еще до полномасштабного вторжения РФ в нашу страну.

Сейчас смотрят

Платить нужно будет за НДС, акцизный налог и ввозную пошлину при импорте транспорта.

Отметим, что за период действия отмены платы за услугу, на территорию Украины завезли более 210 тыс. автомобилей.

Читайте также:
АвтоОтмена нулевой растаможки: что изменилось и сколько нужно платить за ввоз авто

Источник
МВД
Теги
електрокар Податки
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь