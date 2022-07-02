С 1 июля вступил в действие Закон Украины о пересмотре отдельных льгот налогообложения. Теперь водители электрокаров освобождены от уплаты пенсионного сбора при первой регистрации.

Первая регистрация владельцу электрокара в сервисном центре будет стоить около 700 грн. Стоит отметить, закон не касается гибридных авто.

Напомним, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене нулевой растаможки авто. Теперь водители будут платить все сборы, как это было еще до полномасштабного вторжения РФ в нашу страну.

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Платить нужно будет за НДС, акцизный налог и ввозную пошлину при импорте транспорта.

Отметим, что за период действия отмены платы за услугу, на территорию Украины завезли более 210 тыс. автомобилей.