В Украине упростили процесс получения прав на период военного положения

Министерство внутренних дел упростило процесс получения водительских удостоверений в сервисных центрах во время военного положения.

По словам начальника Главного сервисного центра МВД Украины Евгения Моисеенко, восстановить или обменять водительское удостоверение теперь можно без медицинской справки.

— С началом войны большое количество людей потеряло свои документы, и услуга восстановления водительского удостоверения стала одной из самых вопрошаемых. Мы инициировали изменения, принятые правительством, и обеспечили восстановление водительского удостоверения без медицинской справки на период военного положения, — сказал он.

Таким образом, для восстановления водительского удостоверения достаточно обратиться в любой сервисный центр, предоставив только паспорт и идентификационный код.

Также в сервисных центрах МВД возобновили сдачу теоретических и практических экзаменов для всех категорий водителей, значительно упростив их.

– Понимая сложное состояние на дорогах и наличие блокпостов, мы изменили маршруты для сдачи практических экзаменов, согласовав эти маршруты с военными администрациями. В целом экзаменация проходит в 19 областях и городе Киев. Также мы упростили процедуру сдачи практических экзаменов на период военного положения. Водителям легковых автомобилей, обще запрашиваемая категория В, сейчас достаточно успешно сдать экзамен на путях общего пользования, – рассказал Моисеенко.