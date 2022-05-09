Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Авто

Всего три: через какие пункты пропуска можно ввезти в Украину авто по нулевой растаможке

9 мая 2022, 15:17
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Всего три: через какие пункты пропуска можно ввезти в Украину авто по нулевой растаможке
Источник: Depositphotos

Кабмин определил три пункта пропуска, которыми могут воспользоваться украинские водители на купленных за границей авто. 

Об этом свидетельствует распоряжение № 354-р, которое вступило в силу 3 мая.

Речь идет о КПП Устилуг, Грушев и Малый Березный. Это значит, что ввезти в Украину купленное авто можно через эти три пункта. Такое решение связанно с возникшими очередями на пунктах пропуска — это существенно замедляет доставку гуманитарного груза стран-союзников.

С начала апреля украинцы могут ввезти транспорт по нулевой растаможке. Изменения в законе призваны помочь оперативно растаможить и передавать авто военным по упрощенной таможенной процедуре, чтобы сэкономить драгоценное время. Многие уже воспользовались льготами — нардеп Алена Шкрум рассказала, какие именно автомобили ввозили в Украину с апреля.

Читайте также:
АвтоКакие авто ввозили украинцы по нулевой растаможке: мифы о люксовых моделях разрушены

Так, на начало мая было завезено более 29 тыс. единиц транспорта, и большинство из них имеет стоимость до 100 тыс. грн.

Также существуют ограничения на ввоз авто по нулевой растаможке. Под запретом — легковушки стандарта ниже Евро2, 1996 года выпуска и старее. Также ввезти не получится автобусы и грузовой транспорт со стандартом ниже Евро5, или выпущенные до 2010 года. Запрещено ввозить транспорт из России, Беларуси и ОРДЛО.

Теги
Автомобилисты, Растаможка авто
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь