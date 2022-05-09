Кабмин определил три пункта пропуска, которыми могут воспользоваться украинские водители на купленных за границей авто.

Об этом свидетельствует распоряжение № 354-р, которое вступило в силу 3 мая.

Речь идет о КПП Устилуг, Грушев и Малый Березный. Это значит, что ввезти в Украину купленное авто можно через эти три пункта. Такое решение связанно с возникшими очередями на пунктах пропуска — это существенно замедляет доставку гуманитарного груза стран-союзников.

С начала апреля украинцы могут ввезти транспорт по нулевой растаможке. Изменения в законе призваны помочь оперативно растаможить и передавать авто военным по упрощенной таможенной процедуре, чтобы сэкономить драгоценное время. Многие уже воспользовались льготами — нардеп Алена Шкрум рассказала, какие именно автомобили ввозили в Украину с апреля.

Так, на начало мая было завезено более 29 тыс. единиц транспорта, и большинство из них имеет стоимость до 100 тыс. грн.

Также существуют ограничения на ввоз авто по нулевой растаможке. Под запретом — легковушки стандарта ниже Евро2, 1996 года выпуска и старее. Также ввезти не получится автобусы и грузовой транспорт со стандартом ниже Евро5, или выпущенные до 2010 года. Запрещено ввозить транспорт из России, Беларуси и ОРДЛО.