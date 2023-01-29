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В сети появились снимки первого автомобиля от Xiaomi: новый конкурент Tesla

29 января 2023, 15:08
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
В сети появились снимки первого автомобиля от Xiaomi: новый конкурент Tesla
Источник: Unsplash

В сети появились снимки первого автомобиля от компании Xiaomi. Новинка получила название MS11 Modena, и она станет конкурентом легендарного Tesla Model 3.

Полностью электрический седан планируют начать выпускать вначале 2024 года. Правда, пока только на китайском рынке.

Xiaomi Modena

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Автомобиль выглядит достаточно спортивным — черные рамки вокруг стекол по кругу, ручки, которые спрятаны в корпус, стеклянная крыша с лидаром над зеркалом заднего вида.

Известно, что его разработкой занимается отрасль Xiaomi Automobile от одноименной компании. Подразделение создали в 2021 году, и для этого также начало строительство завода в средине 2022 года. 

Что касается самого авто, то под капотом будет электродвигатель собственной разработки Xiaomi. На снимках также можно заметить тормозную систему Brembo — такие ротора и суппорты зачастую устанавливаются на спортивный транспорт. Также на дисках можно заметить огромный логотип Xiaomi.

Что касается флагмана рынка электрокаров, то Tesla перенесла выход пикапа Cybertruck на начало 2024 года. Речь идет о начале производства, и это очередной раз, когда сборка долгожданного авто переносится. 

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