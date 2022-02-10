В январе 2022 года украинским водителям выписали более 322 тыс. постановлений. Если каждый владелец авто оплатит свой штраф, то общая сумма достигнет 180 млн грн — на сегодня оплачено более 68% постановлений.

Так, чаще всего украинцев штрафовали за превышение скорости на более чем 20 км/ч — 221 тыс. постановлений на сумму в 38 млн грн. Для сравнения, в январе водителей штрафовали 1 869 раз за езду без водительских прав на сумму в 38 млн грн.

С 25 января на улицы выехали патрульные автомобили-фантомы. По их данным, чаще всего нарушают водители легковых авто — 93% от всего количества. Рекордсменом стала водитель Range Rover — всего за неделю она получила 8 штрафов на 2 720 грн.

Статистика показала, что чаще всего нарушают ПДД мужчины — более 139 тыс. штрафов. Женщины получили меньше постановлений — более 76 тыс.

Владельцы каких авто нарушали чаще всего? Первое место за водителем грузового DAF XF 105 — 23 нарушения в размере 7 820 грн. Второе место за Audi A3 — 20 нарушений на сумму 6 800 грн. Замыкает тройку лидеров владелец Mercedes-Benz GLE 350D — 18 нарушений на 6 460 грн.

Впрочем, столичным водителям не позавидуешь — Киев вошел в тройку городов мира с самыми большими пробками. Нас обогнал только Стамбул и Москва. Так, в рейтинг также попал Харьков, Одесса и Днепр — все они попали в топ-25 списка с более чем 400 городами.