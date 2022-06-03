Компактные городские авто лидируют на рынке авто в Европе. Так, самой востребованной моделью в апреле оказался Peugeot 208.

Статистикой поделилась исследовательская компания JATO.

Так, французский Peugeot 208 в Европе за месяц купили более 15 тыс. человек. Второе место за немецким кроссовером Volkswagen T-Roc — почти 14 тыс. авто. Третье место за бюджетным хэтчбеком Dacia Sandero — доступность и неприхотливость в обслуживании покорили почти 13 тыс. водителей.

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Четвертое место за компактным любимчиком Fiat 500 — почти 13 тыс. авто. Пятое место за молодежным городским Ford Puma — своим уникальным видом он покорил 12,6 тыс. водителей.

На шестой позиции расположился компактный Toyota Yaris — 12,4 тыс. авто. Седьмое место за Opel Corsa — 11,8 тыс. авто, а восьмое за бюджетной версией Camry — Toyota Corolla продали в Европе 11,6 тыс. раз. На девятом и десятом месте расположились Kia Sportage и Fiat Panda — 11,6 тыс. и 11,5 тыс. авто соответственно.

В Украине ситуация на рынке авто постепенно улучшается — за май наши водители приобрели 2,5 тыс. машин из салона. Этот показатель вдвое больше, чем за апрель. О конкретных моделях пока говорить рано, но чаще всего покупали авто японской марки Toyota — 411 единиц. Второе место за бюджетными Renault — 289 автомобилей. Дешевизна и надежность покорили многих украинцев.