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Бюджетні та компактні: які автомобілі найкраще купують у Європі

3 Червня 2022, 18:04
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Авто
Джерело: Depositphotos

Компактні міські авто лідирують на ринку авто у Європі. Так, найпопулярнішою моделлю у квітні виявився Peugeot 208.

Статистикою поділилася дослідницька компанія Jato.

Так, французький Peugeot 208 у Європі за місяць купили понад 15 тис. людей. Друге місце за німецьким кросовером Volkswagen T-Roc – майже 14 тис. авто. Третє місце за бюджетним хетчбеком Dacia Sandero – доступність та невибагливість в обслуговуванні підкорили майже 13 тис. водіїв.

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Четверте місце за компактним улюбленцем Fiat 500 – майже 13 тис. авто. П’яте місце за молодіжним міським Ford Puma – своїм унікальним виглядом він підкорив 12,6 тис. водіїв.

На шостій позиції розташувався компактний Toyota Yaris – 12,4 тис. авто. Сьоме місце за Opel Corsa – 11,8 тис. авто, а восьме за бюджетною версією Camry – Toyota Corolla продали в Європі 11,6 тис. разів. На дев’ятому та десятому місці розташувалися Kia Sportage та Fiat Panda – 11,6 тис. та 11,5 тис. авто відповідно.

В Україні ситуація на ринку авто поступово покращується – за травень наші водії придбали 2,5 тис. машин із салону. Цей показник удвічі більший, ніж за квітень. Про конкретні моделі поки говорити рано, але найчастіше купували авто японської марки Toyota – 411 одиниць. Друге місце за бюджетними Renault – 289 автомобілів. Дешевизна та надійність підкорили багатьох українців.

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Теги
авто з європи, Автомобілісти
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