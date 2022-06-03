Закон о нулевой растаможке транспортных средств, вступил в силу 5 апреля 2022 года. Пользуясь случаем многие украинцы отправились в Европу, чтобы приобрести там авто.

Как пригнать авто из Европы — читайте в материале Фактов ICTV.

Что изменилось в законодательстве

5 апреля Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому на время военного положения все импортные товары освобождаются от налога на добавленную стоимость. Подробнее об этом рассказал адвокат Тарас Гук в эфире Украинского радио.

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— Закон меняет абсолютно все. Любые сборы и налоги, которые были ранее установлены, отменены: 20% НДС, 10% акциз и 10% пошлина. Эти три составляющие составляли суммарно до 40%, которые должны были дополнительно платить лица при ввозе автомобилей и процедуре растаможки. Важно помнить, что закон принят только на время военного положения, — рассказывает адвокат Тарас Гук.

Какие виды транспорта можно пригнать

Как отмечает Гук, в законодательстве речь идет о легковых автомобилях не ниже стандарта Евро 2, грузовых ― Евро 5.

— Также можно ввозить мотоциклы, прицепы, автобусы, то есть фактически все наземные транспортные средства. На водный и воздушный транспорт закон не распространяется, – отмечает он.

Перечень разрешенных для ввоза транспортных средств таков:

легковые автомобили, кузова к ним;

прицепы и полуприцепы;

мотоциклы;

транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 и более человек;

транспортные средства для перевозки грузов.

В законе не указано, новые это автомобили или подержанные, то есть нулевая растаможка касается всех. Хотя для подержанных авто есть ограничения по возрасту, прописанные в других законах Украины.

Из документов вам понадобится:

договор купли-продажи;

технический паспорт на автомобиль.

Упрощенный порядок предусматривает растаможку именно в момент ввоза, то есть непосредственно в пункте пропуска.

Назначение авто

На время войны существует определенная разница между процедурой ввоза авто. В первую очередь, это касается назначения транспортного средства для личного пользования, для ВСУ, для бизнеса и так далее.

Гостаможслужба упростила процедуру оформления автомобилей на еврономерах, если они предназначены для Вооруженных сил Украины.

Эти правила касаются исключительно автомобилей высокой проходимости.

Если вы ввозите транспортное средство, которое предназначено для ВСУ:

при прибытии на въезд в Украину гражданин, находящийся за рулем ТС проходит установленным порядком паспортный контроль, на который предоставляется заграничный паспорт и любой документ на ТС с целью его идентификации;

в дальнейшем во время прохождения таможенного контроля в соответствии с Постановлением КМУ №174, водитель заполняет Декларацию о перечне товаров, признаются гуманитарной помощью, где указывает ФИО лица декларанта, ФИО водителя (в случае, если это не одно лицо), марка и номер машины, отправитель, получатель и пункт пропуска;

в дальнейшем в разделе Вид помощи надо будет указать данные самого транспортного средства с указанием марки, модели, VIN-кода.

В таком случае автомобиль оформляется инспектором таможни как товар (гуманитарная помощь).

Обязательным требованием является наличие у водителя документов (писем, обращений), которые будут подтверждать гуманитарную помощь и цель ввоза.

Также декларант вносит информацию, что он должен снять данный ТС с учета.

Какие авто нельзя пригнать

Запрет касается территорий, на которой машины произведены или из которых они привезены. Это транспортные средства, которые имеют происхождение из РФ или ввозятся с территории государства-оккупанта (агрессора) и/или с оккупированной территории Украины.

Таким образом, ввозить авто из России и Крыма без растаможки невозможно. Беларусь пока не входит в перечень таких стран.

Как происходит процедура ввоза авто

По словам юриста, раньше надо было ввозить средство, потом заезжать на таможню и осуществлять процедуру растаможивания путем подачи декларации.

Сейчас же четко прописанного порядка нет, но есть заявление таможни — это будет очень упрощенный порядок вроде того, который действует для волонтерской помощи по ввозу автомобилей и последующей регистрации в воинских частях.

Отныне, пересекая границу, необходимо будет иметь таможенную декларацию, с которой надо зарегистрировать транспортное средство. И лишь оплатить взнос в Пенсионный фонд 3‒ 5% от стоимости, указанной в таможенной декларации.

Адвокат отметил, что 90% целевой аудитории нового закона не может им воспользоваться, ведь мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Следовательно, можно сделать нотариальную доверенность на лицо, которое будет ввозить автомобиль в ваших интересах.

— Это либо женщина, либо мужчина старше 60 лет, либо лицо со специальным разрешением для пересечения границы, либо гражданин другой страны. Варианты есть, но процедура оформления поручения должна быть проведена до момента приобретения автомобиля, – отметил Тарас Гук.

Дополнительные расходы

Стоит помнить, что хоть растаможки и нулевое, вас ждет и другие расходы — в пенсионный фонд нужно будет оплатить 3-5% от стоимости автомобиля для первой регистрации, а также 114 грн за бланк свидетельства, 190,15 грн за регистрацию и 135 грн за номерной знак.

Отмена нулевой растаможки

30 мая в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который предлагает отменить большинство льгот на импорт товаров, действовавших с начала апреля. В частности, документ предусматривает отмену нулевой растаможки на автомобили.

Стоит добавить, что публикация законопроекта — это лишь внесение документа на рассмотрение народных депутатов. Чтобы проект стал действующим законом необходимо провести обсуждение и получить заключения профильных комитетов, вынести документ на голосование в зал и принять. Далее его должны подписать председатель Верховной Рады и президент Украины.

Лишь после этого закон начинает действовать. В любом случае нулевая растаможка будет действовать до 1 июля 2022 года, ведь именно эту дату определили законодатели.