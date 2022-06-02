В мае 2022 года украинцы приобрели 2,5 тыс. новых легковых автомобилей, что вдвое больше, чем в предыдущем месяце. В то же время это на 70% меньше результата мая прошлого года.

По данным Укравтопрома, лидером мая стали автомобили Toyota. За месяц свою первую регистрацию прошли 411 машин этой японской марки, что на 63% меньше, чем год назад.

Второе место заняли транспортные средства Renault. Показатель продаж этой марки по сравнению с маем 2021 года снизился на 73% до 289 шт.

Сейчас смотрят

Третью строчку рейтинга заняла Skoda. За месяц украинский автопарк пополнили 187 новых авто этого бренда, это на 70% меньше, чем в прошлом.

На четвертой позиции со 169 регистрациями новых легковых автомобилей марка Volkswagen (-57%). Пятерку лидеров по продаже легковых транспортных средств закрывает Hyundai – 161 авто (-61%).

Читайте также: Будущие водители будут сдавать на права с обновленными вопросами

Также в десятку самых популярных марок мая 2022 года попали: BMW – 133 шт. (-47%); Nissan – 119 шт. (-71%); Kia – 115 шт. (-82%); MIitsubishi – 109 шт. (-67%); Mercedes-Benz – 98 шт. (-63%).

Бестселлером месяца стал автомобиль Toyota Rav-4, в активе которого 136 регистраций. В общем с начала 2022 года свои первые регистрационные номера получили 14,9 тыс. новых легковых автомобилей, что в 2,7 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.