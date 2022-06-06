Автомобили Tesla массово выходят из строя — сотни электрокаров останавливаются без причины во время движения. Это может привести к огромному количеству ДТП во всем мире.

Автомобильным регуляторам США поступило более 750 заявлений о неисправности электрокаров Tesla — проблема может быть в функции автопилота, которая доступна владельцам транспорта от Илона Маска.

Автомобили Tesla уже давно допущены к дорогам общего пользования в США, даже с наличием автопилота. Хотя с такими функциями водитель обязан взять управление на себя в любой момент, чтобы избежать ДТП.

Сейчас смотрят

Именно поэтому подобные ошибки очень опасны, особенно на автострадах, где автомобили движутся на огромной скорости, а времени для реагирования на опасную ситуацию мало.

— Заявители сообщают, что резкое замедление может происходить без предупреждения и часто неоднократно в течение одного ездового цикла, — заявили в национальном управлении безопасностью движения на трассах.

Резкое и беспричинное торможение — далеко не новая проблема Tesla. Еще в феврале 2021 года власти США начали расследовать аналогичные торможения моделей Model 3 и Y. Исследование касается 416 тыс. авто, которые выпускались в 2021 и 2022 годах.

Вполне возможно, что проблема касается электрокаров, которые ремонтировались, или же имеют различные модификации.