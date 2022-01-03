Компания Tesla Илона Маска продала почти миллиона электрокаров в 2021 году. Глава компании похвалил сотрудников и остался довольным результатом.

По состоянию на 31 декабря, компания успешно поставила 936 172 автомобиля — это на 87% больше, чем в 2020 году. Илону Маску удалось ускорить производство даже на фоне всемирного дефицита компонентов, когда остальные корпорации были вынуждены сокращать или приостанавливать сборку авто.

— Отличная работа команды Tesla по всему миру!, — заявил Маск в Twitter.

Great work by Tesla team worldwide! https://t.co/lsDTCJtMrp — Elon Musk (@elonmusk) January 2, 2022

Статистика показала, что продажи моделей Model S и Model X составили чуть меньше 3% от общего числа поставок. Самыми популярными оказались электрокары Model 3 и Model Y — 911 208 авто.

Оба бестселлера компания производит на двух крупных фабриках в Шанхае и Калифорнии.

В конце года Tesla также ввела некоторые ограничения для своих покупателей. Так, уже с декабря 2021 водители и пассажиры в электрокаре не смогут запускать игры на интерактивной панели, если автомобиль движется. На такой шаг компания Маска пошла из-за регуляторов США, которые начали расследования по отношению Tesla.

По мнению экспертов, подобные функции способны отвлечь водителя от дороги, что заметно увеличивает риски возникновения ДТП.