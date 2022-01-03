В декабре украинцы приобрели рекордно количество новых автомобилей — 10,5 тыс. авто. Для сравнения, в последний месяц 2020 года было зарегистрировано на 7% меньше транспортных средств.

Этот показатель впервые побил предыдущий рекорд, установленный еще в 2014 году. Весь 2021 год был рекордным для рынка новых авто — было зарегистрировано 103,3 тыс. легковушек — это на 21% больше, чем в 2020 году.

Так, в 2021 году самыми популярными были японские иномарки Toyota — 15 232 украинца остановили на них свой выбор. Водителям особенно понравился RAV-4 за свои характеристики и доступность — 6 066 авто.

Так, сразу за лидером французские Renault — 13 475 авто. Лидером среди доступных иномарок был компактный кроссовер Renault Duster — 5 602 регистраций.

Замыкают тройку лидеров корейские Kia – 9 138 авто. И среди моделей этого бренда украинцы чаще всего выбирали кроссовер Sportage — 7 124 покупателя.

Четвертое место за чешскими автомобилями — Skoda может похвастаться 6 172 новыми проданными авто. Среднеразмерный кроссовер Kodiaq считался в 2021 в Украине бестселлером — 1628 регистраций.

Замыкают лидерскую пятерку японские Nissan – 4815 авто. Чаще всего покупали городские кроссоверы Qashqai – 2264регистраций.

На шестом месте Hyundai – 4797 авто, а после него — китайские Chery – 4653 регистраций. На восьмом месте Mitsubishi – 4220 новеньких авто, а за ними Volkswagen – 4120 регистраций. На последнем месте — Suzuki с отметкой в 3 769 регистраций.

Самым популярным новым автомобилем в 2021 году оказался Kia Sportage — 7 124 авто.