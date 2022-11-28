800 км без підзарядки: новий електричний тягач Tesla Semi встановив рекорд

Новий тягач Tesla Semi встановив рекорд за дистанції без підзарядки. Дистанцію понад 800 км вдалося проїхати з навантаженим напівпричепом.

Величезним досягненням похвалився сам Ілон Маск у Twitter.

– Команда Tesla щойно проїхала 804 км на Tesla Semi вагою 36 тонн, – похвалився мільярдер.

Tesla team just completed a 500 mile drive with a Tesla Semi weighing in at 81,000 lbs! Зараз дивляться — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2022

На сьогодні це рекорд серед електричних тягачів – такого показника досягла топова модель Tesla Semi з чотирма двигунами за ціною $180 тис. Транспорт постачатиметься покупцям вже з 1 грудня цього року, тому Ілон всіляко рекламує новинку від своєї компанії.

Базовий тягач може проїхати лише 480 км.

Що стосується постачання, то фанати Tesla придбали не менше 750 авто. Сотню купила компанія Pepsi – виробник напоїв першим отримає свій транспорт.

Компанія Ілона в 2022 році стає все успішнішою – за фінансовий квартал Tesla заробляє більше, ніж японський автогігант Toyota. Йдеться про виторг – Tesla заробила $3,29 млрд, а Toyota всього $3,15 млрд.