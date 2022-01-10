Tesla удалила информацию о производстве будущего пикапа Cybertruck. Начало сборки электрокара откладывали несколько раз, и теперь компания решила не давать фанатам пустые обещания.

Помимо сроков производства, со страницы исчезли и цены для различных комплектаций.

Tesla Илона Маска сделала это незаметно — без объявлений и предупреждений. Автомобиль презентовали еще в 2019 году — он выглядел футуристично, а его мощность и запас хода в 800 км заставили фанатов сделать огромное количество предзаказов.

Так, на конец осени стало известно, что количество предварительных покупок достигло отметки в 1,2 млн раз. Каждый желающий может забронировать автомобиль, перечислив Tesla всего $100.

Еще в 2019 году Маск заявлял, что производство должно было начаться в 2021 году, но затем сборку перенесли на 2022 год. Похоже, планы у компании изменились, так как дату полностью убрали.

Возможно, Илон Маск расскажет подробнее о планах позже.

Если не брать в счет перенос производства Cybertruck, 2021 год для компании был очень удачным. Так, Tesla продала почти миллион электрокаров в 2021 году — это на 87% больше, чем в 2020 году. Чаще всего покупали Model 3 и Model Y. Всего этого удалось достичь даже на фоне всемирного дефицита компонентов.