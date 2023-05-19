У Алины Кабаевой нет детей от Путина. Об отношениях спортсменки и кровавого диктатора рассказал мольфар Макс Гордеев Утру в большом городе.

— Я вижу их общение, и у Алины были романтические чувства к Путину. Но есть одна проблема. Путин — шизофреник, и он проверяет каждого, с кем общается, по 20 тысяч раз, — заявил мольфар.

Гордеев также раскрыл, как они разошлись, и есть ли дети у Кабаевой от лидера России. Как оказалось, именно путин свел общение на нет.

— По факту, он от нее сбежал. Возможно, он побоялся к ней чувств, и таким образом он прекратил контакт навсегда. Детей у них нет — это 100%. Мне кажется, что Путин очень сильно проверяет все эти свои аспекты…, — намекнул Макс.

Ранее мольфар рассказал, когда умрет Путин. Фадеев указал на то, что на кресло лидера может сесть человек гораздо хуже, чем сам Путин. Эксперт считает, что украинцы должны понять, что делать со своей страной, и ключ к этому — наша сплоченность.