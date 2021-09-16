Полнолуние в октябре 2021: дата и чего стоит остерегаться

Полная Луна в октябре 2021 года приходится на 20 число. Она наступит около 17.58.

20 октября — это 14-й лунный день. Во время полнолуния светило будет расположено в зодиакальном созвездии Овна.

Эти сутки считаются удачными для проявления решительности, а также продления или старта проектов, кампаний.

Если в этот день вы свободны, тогда лучше посвятите время общению с близкими, путешествия или домашние дела.

Кроме того, в 14 лунные сутки хорошо заводить новые знакомства, партнеров или искать более перспективное место работы.

Однако не стоит забывать, что полнолуние влияет на общее состояние, поэтому слишком грандиозные планы лучше отложить и сконцентрироваться на мелочах. Финансовые операции в этот день лучше не проводить и не говорить с начальством об увольнении.

Учитывая то, что Луна будет находиться в Овне, идеальными станут однодневные и быстро решаемые задачи. Стоит отметить, что романтические отношения в этот период заводить не рекомендуется.

Лунный календарь на 2021 предусматривает много благоприятных и продуктивных дней. Например, в октябре днями, когда можно максимально заняться делами, считаются 7 и 27 числа. А вот 1-го, 2-го, 31-го лучше минимизировать количество общения.

Полный лунный календарь на 2021 год — смотрите на Фактах ICTV.