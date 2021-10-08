В ноябре 2021 года украинцы будут отмечать много профессиональных и международных праздников. Однако государственных дат, как и дополнительных выходных, в последнем месяце осени не предвидится.
Традиционно профессиональные праздники будут отмечать работники социальной и сельскохозяйственной сферы, железнодорожник и бухгалтеры.
Также отличным поводом для праздничного настроения станет День студента или День домашних животных. В общем в ноябре украинцев ждет 22 рабочих дня и 8 выходных.
Праздники в ноябре 2021 — список
- 1 ноября — День вегана, Католический День Всех Святых, День основания Европейского союза;
- 2 ноября — Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов;
- 3 ноября — День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии;
- 4 ноября — День железнодорожника; Международный день добра;
- 6 ноября — Международный день предотвращение эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов;
- 7 ноября — День работника социальной сферы;
- 8 ноября — Всемирный день градостроительства;
- 9 ноября — День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры тa мастеров народного искусства, День книги рекордов Гиннеса;
- 10 ноября — Международный день бухгалтера, Всемирный день науки;
- 11 ноября — Всемирный день качества, Всемирный день шоппинга;
- 12 ноября — Всемирный День борьбы с пневмонией, День специалиста по безопасности;
- 13 ноября — Международный день слепых людей;
- 14 ноября — Всемирный день борьбы с диабетом, Международный день логопеда;
- 15 ноября — День работников сельского хозяйства, Всемирный день памяти жертв ДТП;
- 16 ноября — Международный день толерантности; День работников радио, телевидения и связи;
- 17 ноября — Международный день студентов; Всемирный день борьбы с хронической обструктивной болезнью легких;
- 18 ноября — День сержанта ВСУ;
- 19 ноября — День работников гидрометеорологической службы; День стеклопроизводителя;
- 20 ноября — Всемирный день ребенка; День индустриализации Африки;
- 21 ноября — Всемирный день телевидения; День Достоинства и Свободы;
- 22 ноября — День гуманного общества;
- 24 ноября — День друзей, Международный день эволюции;
- 25 ноября — Международный день борьбы зa ликвидацию насилия в отношении женщин, День благодарения;
- 26 ноября — Всемирный день информации;
- 27 ноября — День памяти жертв голодомора; День основания Национальной Академии Наук Украины.
- 28 ноября — начало Рождественского поста, Ханука;
- 29 ноября — Международный день солидарности с палестинского народа;
- 30 ноября — День домашних животных.
Что касается православных праздников, то в ноябре 2021 года есть несколько важных дат. В частности, верующие будут отмечать День Казанской иконы Божьей Матери и Собор архистратига Михаила. Календарь церковных праздников на ноябрь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.