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Праздники в Украине

День студентов и друзей: календарь праздников на ноябрь 2021

8 октября 2021, 12:00 Валентина Чорна
календарь ноябрь

В ноябре 2021 года украинцы будут отмечать много профессиональных и международных праздников. Однако государственных дат, как и дополнительных выходных, в последнем месяце осени не предвидится.

Традиционно профессиональные праздники будут отмечать работники социальной и сельскохозяйственной сферы, железнодорожник и бухгалтеры.

Также отличным поводом для праздничного настроения станет День студента или День домашних животных. В общем в ноябре украинцев ждет 22 рабочих дня и 8 выходных.

Праздники в ноябре 2021 — список

  • 1 ноября — День вегана, Католический День Всех Святых, День основания Европейского союза;
  • 2 ноября — Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов;
  • 3 ноября — День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии;
  • 4 ноября — День железнодорожника; Международный день добра;
  • 6 ноября — Международный день предотвращение эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов;
  • 7 ноября — День работника социальной сферы;
  • 8 ноября — Всемирный день градостроительства;
  • 9 ноября — День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры тa мастеров народного искусства, День книги рекордов Гиннеса;
  • 10 ноября — Международный день бухгалтера, Всемирный день науки;
  • 11 ноября — Всемирный день качества, Всемирный день шоппинга;
  • 12 ноября — Всемирный День борьбы с пневмонией, День специалиста по безопасности;
  • 13 ноября — Международный день слепых людей;
  • 14 ноября — Всемирный день борьбы с диабетом, Международный день логопеда;
  • 15 ноября — День работников сельского хозяйства, Всемирный день памяти жертв ДТП;
  • 16 ноября — Международный день толерантности; День работников радио, телевидения и связи;
  • 17 ноября — Международный день студентов; Всемирный день борьбы с хронической обструктивной болезнью легких;
  • 18 ноября — День сержанта ВСУ;
  • 19 ноября — День работников гидрометеорологической службы; День стеклопроизводителя;
  • 20 ноября — Всемирный день ребенка; День индустриализации Африки;
  • 21 ноября — Всемирный день телевидения; День Достоинства и Свободы;
  • 22 ноября — День гуманного общества;
  • 24 ноября — День друзей, Международный день эволюции;
  • 25 ноября — Международный день борьбы зa ликвидацию насилия в отношении женщин, День благодарения;
  • 26 ноября — Всемирный день информации;
  • 27 ноября — День памяти жертв голодомора; День основания Национальной Академии Наук Украины.
  • 28 ноября — начало Рождественского поста, Ханука;
  • 29 ноября — Международный день солидарности с палестинского народа;
  • 30 ноября — День домашних животных.

Что касается православных праздников, то в ноябре 2021 года есть несколько важных дат. В частности, верующие будут отмечать День Казанской иконы Божьей Матери и Собор архистратига Михаила. Календарь церковных праздников на ноябрь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

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