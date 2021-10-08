В ноябре 2021 года украинцы будут отмечать много профессиональных и международных праздников. Однако государственных дат, как и дополнительных выходных, в последнем месяце осени не предвидится.

Традиционно профессиональные праздники будут отмечать работники социальной и сельскохозяйственной сферы, железнодорожник и бухгалтеры.

Также отличным поводом для праздничного настроения станет День студента или День домашних животных. В общем в ноябре украинцев ждет 22 рабочих дня и 8 выходных.

Праздники в ноябре 2021 — список

1 ноября — День вегана, Католический День Всех Святых, День основания Европейского союза;

2 ноября — Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов;

3 ноября — День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии;

4 ноября — День железнодорожника; Международный день добра;

6 ноября — Международный день предотвращение эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов;

7 ноября — День работника социальной сферы;

8 ноября — Всемирный день градостроительства;

9 ноября — День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры тa мастеров народного искусства, День книги рекордов Гиннеса;

10 ноября — Международный день бухгалтера, Всемирный день науки;

11 ноября — Всемирный день качества, Всемирный день шоппинга;

12 ноября — Всемирный День борьбы с пневмонией, День специалиста по безопасности;

13 ноября — Международный день слепых людей;

14 ноября — Всемирный день борьбы с диабетом, Международный день логопеда;

15 ноября — День работников сельского хозяйства, Всемирный день памяти жертв ДТП;

16 ноября — Международный день толерантности; День работников радио, телевидения и связи;

17 ноября — Международный день студентов; Всемирный день борьбы с хронической обструктивной болезнью легких;

18 ноября — День сержанта ВСУ;

19 ноября — День работников гидрометеорологической службы; День стеклопроизводителя;

20 ноября — Всемирный день ребенка; День индустриализации Африки;

21 ноября — Всемирный день телевидения; День Достоинства и Свободы;

22 ноября — День гуманного общества;

24 ноября — День друзей, Международный день эволюции;

25 ноября — Международный день борьбы зa ликвидацию насилия в отношении женщин, День благодарения;

26 ноября — Всемирный день информации;

27 ноября — День памяти жертв голодомора; День основания Национальной Академии Наук Украины.

28 ноября — начало Рождественского поста, Ханука;

29 ноября — Международный день солидарности с палестинского народа;

30 ноября — День домашних животных.

Что касается православных праздников, то в ноябре 2021 года есть несколько важных дат. В частности, верующие будут отмечать День Казанской иконы Божьей Матери и Собор архистратига Михаила. Календарь церковных праздников на ноябрь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.