Лунный календарь на декабрь 2021 года предусматривает много благоприятных и продуктивных дней.

Фазы Луны оказывают непосредственное влияние на общее состояние, самочувствие и настроение человека. Поэтому лунный календарь поможет вам грамотно построить свои планы с минимальными потерями времени и усилий.

Также благодаря астропрогнозу вы поймете, когда лучше заводить новые знакомства, выяснять отношения и организовывать поездку.

Фазы Луны в декабре 2021

1-3 декабря — убывающая Луна

4 декабря — Новолуние

5-18 декабря — растущая Луна

19 декабря — полная Луна

20-31 декабря — убывающая Луна.

Лунный астропрогноз на 1 декабря

Благоприятная пора для любой деятельности. Можно смело запускать новые проекты, выполнять текущие сложные дела, обсуждать с начальством мелкие вопросы, менять род деятельности. Это неплохое время для коллективной работы.

Лунный астропрогноз на 2 декабря

Удачная пора для любых начинаний. Можно также решать текущие вопросы, завершать “старые” дела. Нежелательно контактировать с руководством без необходимости. День подходит для смена рода деятельности.

Лунный астропрогноз на 3 декабря

Не стоит заниматься активной деятельностью, начинать новые дела. Рекомендуется уделить время рутинным несложным заданиям. Желательно на этот период не планировать серьезный разговор с начальником, не менять место работы. Это благоприятное время для несложных дел по дому.

Лунный астропрогноз на 4 декабря

День идеально подходит для планирования и накопления энергии для новых начинаний. Это благоприятный период для рутинных дел и решения текущих задач. Работать сегодня желательно самостоятельно. Не рекомендуется проводить любые операции с деньгами.

Лунный астропрогноз на 5 декабря

День обладает особой энергией действия. Он подходит для любых начинаний. В его первую половину желательно обдумывать планы на будущее. Начинать действовать следует во второй половине дня. Переговоры и встречи, новые деловые контакты в этот период будут успешными.

Лунный астропрогноз на 6 декабря

Неподходящий период для любых начинаний. Обдумывать и строить новые планы, решать важные вопросы не стоит. Рабочими делами рекомендуется заниматься в обычном режиме – в этот день противопоказана любая пассивность и лень.

Лунный астропрогноз на 7 декабря

В этот день возможно обострение конфликтов даже между близкими людьми.

Чтобы не накалять атмосферу и не портить настроение ни себе, ни окружению, желательно приложить максимум стараний для подавления негативных эмоций, перенаправив свою энергичность на физические упражнения.

Лунный астропрогноз на 8 декабря

Пассивный день. Его лучше провести наедине с собой и своими мыслями, обдумывая насущные вопросы. День идеально подходит для домашних дел, торговли, решения финансовых вопросов. Не стоит принимать в этот период поспешных решений.

Лунный астропрогноз на 9 декабря

Нежелательно начинать новые дела. Стоит закончить все старые проекты и планировать будущие. Нужно быть готовым к тому, что день потребует решительных действий для защиты своей точки зрения. Это неблагоприятное время для решения рабочих вопросов.

Лунный астропрогноз на 10 декабря

Удачный день для любой деятельности. Это подходящий период для новых начинаний и проектов. Хорошее время для решения сложных рабочих вопросов. День идеально подходит для смены места работы, разговора с начальством.

Лунный астропрогноз на 11 декабря

Благоприятное время для активной деятельности. День лучше посвятить завершению текущих проектов. Планировать следует только мелкие новые дела. Стоит воспользоваться удачей в общении и объясниться с начальством, начать поиски новых деловых партнеров или пойти на свидание.

Лунный астропрогноз на 12 декабря

Хорошее время для продолжения начатых дел и выполнения новых. Желательно не работать в этот период в одиночку – энергии для эффективной деятельности может не хватить. Лучше все дела решать коллективно или хотя бы спрашивать совета у окружающих.

Лунный астропрогноз на 13 декабря

Негативное время для новых начинаний. Стоит заняться мелкими делами и не развивать активную деятельность. Решать трудовые вопросы лучше самостоятельно.

Лунный астропрогноз на 14 декабря

Период положительной энергии. В это время хорошо начинать новые и продолжать текущие проекты, совершать масштабные денежные операции. Благодаря особой удаче в общении в этот период можно искать новых партнеров, общаться с начальством, родственниками, укреплять отношения со второй половинкой.

Лунный астропрогноз на 15 декабря

Неблагоприятный период для новых проектов и решения важных вопросов. Он подходит для окончания уже начатых дел.

Лунный астропрогноз на 16 декабря

Время пассивной энергии. В этот день нежелательно начинать новые дела и продолжать старые. Рекомендуется провести его в размышлениях и восстановлении душевного равновесия.

Лунный астропрогноз на 17 декабря

День самоанализа. Если удастся разобрать свои ошибки и извлечь из них урок, то у вас появится реальная возможность поднять авторитет и укрепить свое положение в глазах окружающих людей. Очень вероятен всплеск творческой энергии и активности.

Лунный астропрогноз на 18 декабря

Наиболее благоприятный день для разного рода важных начинаний. Можете смело продвигать свои предложения, они обязательно найдут отклик и будут приняты.

Лунный астропрогноз на 19 декабря

День искушений. В этот период нужно быть крайне осторожным, ведь энергию дня тяжело направить в нужное русло. Успех приносят мелкие рутинные дела либо достижение давно запланированной цели

Лунный астропрогноз на 20 декабря

Довольно гармоничный день. Все находится в равновесии. Ощутим некоторый переизбыток сил, которые лучше всего направить в творческое русло или на физическую нагрузку, иначе энергия может найти выход в необдуманных, возможно, агрессивных поступках и действиях.

Лунный астропрогноз на 21 декабря

В этот день удаются небольшие текущие задачи, планирование будущих проектов и деловые переговоры. Неблагоприятная пора для домашних дел

Лунный астропрогноз на 22 декабря

Довольно неблагоприятный день, сопряженный с возникновением неожиданных проблем, для решения которых потребуется проявить максимальную благоразумность и сдержанность.

Лунный астропрогноз на 23 декабря

Критический день. В идеале — оставаться дома и не посещать людных мест. Лучше всего посвятить время нравственному очищению.

Лунный астропрогноз на 24 декабря

Идеальный день для различных практик, направленных на очищение и тренировку силы духа, прозрения. День кармических воздаяний. Желательно уединение, так как нахождение в коллективе чревато конфликтными ситуациями.

Лунный астропрогноз на 25 декабря

День творческой и физической активности. Полезна коллективная работа, всевозможные поездки или путешествия. Полезны водные процедуры, воздушные ванны и любые физические упражнения.

Лунный астропрогноз на 26 декабря

День хорош для осмысления жизненного опыта и строительства на этой основе рациональных планов на будущее. Общение с партнерами пройдет в позитивном русле.

Лунный астропрогноз на 27 декабря

Идеальное время для завершения начатых дел. Хирургические операции имеют самый благоприятный исход. Любые раны заживляются максимально быстро и без осложнений.

Лунный астропрогноз на 28 декабря

В этот период пробуждается скрытая сила для преобразования жизни. Энергетику дня хорошо использовать как для работы, так и для любви или общения.

Лунный астропрогноз на 29 декабря

День удачен для торговли, судебных дел, переезда или командировки. Посвятите себя неспешным делам. Очень полезна концентрация на духовных проблемах, неплохо выспаться и отдохнуть. Возможно обострение хронических заболеваний.

Лунный астропрогноз на 30 декабря

Сложный, критический день. Постарайтесь воздержаться от любой активной деятельности. Лучше сохранить жизненные силы, нежели растратить их на пустую болтовню.

Лунный астропрогноз на 31 декабря

Благоприятная пора для любой деятельности. Можно смело запускать новые проекты, выполнять текущие сложные дела, обсуждать с начальством мелкие вопросы, менять род деятельности.