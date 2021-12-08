Луна оказывает большое влияние на все сферы человеческой жизни, в том числе на здоровье и рост волос.

Поэтому перед походом к парикмахеру и обновлением имиджа важно посмотреть в лунный календарь стрижек. Он поможет выбрать день, когда процедуры не навредят волосам, а наоборот будут способствовать их росту.

Для этого Факты ICTV подготовили подробный лунный календарь стрижек на январь 2022 года.

Астропрогноз на 1 января

Неудачный день для похода к парикмахеру. После состригания концов или изменения длины волосы станут непослушными. Также в этот день нежелательно менять цвет волос.

Астропрогноз на 2 января

Общее влияние Луны на состояние волос в этот период крайне положительное. Стрижка придаст сил и здоровья волосам. После нее волосы меньше секутся, становятся гуще и крепче, выпадение волос значительно сократится.

Астропрогноз на 3 января

Хороший период для стрижки волос. Можно полностью обновить прическу или просто подстричь кончики. В этот день радикальные изменения в прическе будут удачными.

Астропрогноз на 4 января

Благоприятное время для обновления стрижки. Желательно остановиться на необычном варианте, так как Луна в этом знаке зодиака Водолея не одобряет ординарности.

Это благоприятный период для окраски. Рекомендуется выбирать насыщенные цвета – они подчеркнут яркость настроения.

Астропрогноз на 5 января

Стрижка — не самое лучшее решение в этот день. Задуманные цели и дела могут сорваться. Окрашивание волос в естественный оттенок позволит сохранить стабильность в работе и финансах

Астропрогноз на 6 января

Благоприятный день для стрижки. Состригание кончиков или кардинальное изменение длины волос улучшит эмоциональное состояние и положительно скажется на материальном положении.

Астропрогноз на 7 января

Из-за стрижки и мытья головы может появиться перхоть, если есть такая возможность стоит воздержаться от этих действий.

Химическое воздействие на волосы, завивка или окрашивание, могут негативно повлиять на волосы и даже повредить их, так же это может привести к сечению кончиков, а сами кудри быстро распрямятся.

Астропрогноз на 8 января

Стрижку стоит отложить, она может негативно сказаться на состоянии волос и их внешнем виде, волосы могут начать выпадать, кончики станут секущимися. Удачно пройдет окрашивание, общеукрепляющие процедуры для волос, тонирование.

Астропрогноз на 9 января

Стрижка — не самое лучшее решение в этот день. Задуманные цели и дела могут сорваться. Окрашивание волос в естественный оттенок позволит сохранить стабильность в работе и финансах.

Астропрогноз на 10 января

Хороший день для стрижки. Обрезание кончиков волос или новая прическа удлинят жизнь. От окрашивания волос лучше воздержаться. Это может привести к конфликтным ситуациям с окружающими людьми.

Астропрогноз на 11 января

Подходящее время для изменения стрижки или состригания кончиков. Это оздоровит волосы, подарит уверенность в себе и улучшит отношения с окружающими.

Окрашивание волос пойдет на пользу. Удачным будет любой выбранный цвет. Можно поэкспериментировать и осветлить волосы.

Астропрогноз на 12 января

Подходящее время для изменения стрижки или состригания кончиков. Это оздоровит волосы, подарит уверенность в себе и улучшит отношения с окружающими.

Окрашивание волос пойдет на пользу. Удачным будет любой выбранный цвет. Можно поэкспериментировать и осветлить волосы.

Астропрогноз на 13 января

Подходящее время для изменения стрижки или состригания кончиков. Это оздоровит волосы, подарит уверенность в себе и улучшит отношения с окружающими.

Окрашивание волос пойдет на пользу. Удачным будет любой выбранный цвет. Можно поэкспериментировать и осветлить волосы.

Астропрогноз на 14 января

Нейтральное время для посещения парикмахерской. Подстригание волос может привести к тому, что кончики начнут виться. В этот период разрешается окрашивать и тонировать волосы.

Астропрогноз на 15 января

Благоприятный период для посещения парикмахерской. В этот день полезно подрезать кончики или делать новую стрижку. Это подарит ощущение привлекательности, оздоровит волосы и улучшит отношения с окружающими людьми.

Астропрогноз на 16 января

Неоднозначный день для посещения парикмахерской. Стрижка может как привлечь деньги и удачу в делах, так и понизить настроение и общий тонус. Лучше подождать до более стабильного времени.

Астропрогноз на 17 января

Не лучшее время для визита к парикмахеру. Стрижка может привести к травме, неудачам или головной боли. Лучше отложить обновление образа до более благоприятного периода.

Астропрогноз на 18 января

Удачное время для визита в парикмахерскую. Состригание кончиков или новая стрижка принесут положительную энергию.

Это благоприятный период для окрашивания волос. Удачным будет любой выбранный цвет. Можно сделать обесцвечивание или тонирование.

Астропрогноз на 19 января

Благоприятный день для стрижки. Не стоит менять длину волос только в том случае, если намечаются большие жизненные перемены.

Разрешается красить волосы в любой цвет. Лучше остановить свой выбор на хне и рыжем цвете. Это не только укрепит волосы, но и подарит дню яркость.

Астропрогноз на 20 января

Удачное время для визита в парикмахерскую. Состригание кончиков или новая стрижка принесут положительную энергию.

Это благоприятный период и для окрашивания волос. Удачным будет любой выбранный цвет. Можно сделать обесцвечивание или тонирование.

Астропрогноз на 21 января

Отличное время для визита в парикмахерскую. Состригание кончиков или новая стрижка оздоровят волосы и придадут уверенности в себе.

Это подходящий период для окрашивания, тонирования, закрашивания седины. Можно поэкспериментировать и выбрать новый цвет волос.

Астропрогноз на 22 января

Отличное время для визита в парикмахерскую. Состригание кончиков или новая стрижка оздоровят волосы и придадут уверенности в себе.

Это подходящий период для окрашивания, тонирования, закрашивания седины. Можно поэкспериментировать и выбрать новый цвет волос.

Астропрогноз на 23 января

Хорошая пора для похода в парикмахерскую. Новая стрижка подарит здоровье телу и позитивный настрой душе. При окрашивании волос не рекомендуется кардинально менять их цвет.

Астропрогноз на 24 января

Неоднозначная пора для похода к парикмахеру. Стрижка улучшит здоровье. Вместе с тем, есть риск появления лишнего веса. Окрашивание волос в натуральный цвет улучшит финансовое положение.

Астропрогноз на 25 января

Неоднозначная пора для похода к парикмахеру. Стрижка улучшит здоровье. Вместе с тем, есть риск появления лишнего веса. Окрашивание волос в натуральный цвет улучшит финансовое положение.

Астропрогноз на 26 января

Неоднозначная пора для похода к парикмахеру. Стрижка улучшит здоровье. Вместе с тем, есть риск появления лишнего веса. Окрашивание волос в натуральный цвет улучшит финансовое положение.

Астропрогноз на 27 января

Не лучший день для визита к парикмахеру. Стрижка может ухудшить состояние волос и здоровье в целом. Считается, что вместе с волосами в этот день отрезается часть жизненной энергии.

Это неблагоприятный период для изменения цвета волос. Окрашивание может привести к ссорам с окружающими.

Астропрогноз на 28 января

Неблагоприятная пора для визита к парикмахеру. В этот период не рекомендуется состригать кончики волос или делать новую стрижку. Это может ухудшить общее самочувствие или вызвать депрессию.

Астропрогноз на 29 января

Идеальное время для визита к парикмахеру. Стрижка благоприятно скажется на самочувствии и улучшит отношения с окружающими.

Это хороший период для окрашивания волос. Можно обновить свой обычный цвет или выбрать новый яркий оттенок. Окрашивание усилит уверенность в себе и подарит положительные ощущения.

Астропрогноз на 30 января

Оптимальное время для посещения парикмахерской. Стрижка сделает волосы гуще, улучшит их внешний вид и остановит выпадение.

В этот период можно красить волосы в любой цвет. Хорошо пройдет тонирование и закрашивание седины.

Астропрогноз на 31 января

Благоприятный период для стрижки. Она принесет пользу, подарит радость и благополучие. Изменять цвет волос не стоит. Окрашивание может ухудшить отношения с окружающими.