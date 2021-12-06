Лунный календарь на январь 2022 предусматривает много благоприятных дней.

Фазы небесного светила влияют на общее состояние человека, его здоровье, результаты, поведение и настроение. Чтобы лучше знать, как пройдет тот или иной день, необходимо заглянуть в лунный календарь, с помощью которого вы сможете узнать о циклических изменениях фаз, а также прислушаться к рекомендациям по поводу дел.

Детальный лунный календарь на январь 2022 — далее в материале.

Фазы Луны в январе 2022

1 января — убывающая Луна.

2 января — новолуние.

3-17 января — растущая Луна.

18 января — полнолуние.

19-31 января — убывающая Луна.

Лунный астропрогноз на 1 января

Благоприятный день, в который следует быть активным, сохранять хорошее настроение и контролировать эмоции. В этот день покупки принесут радость, также следует прислушиваться к советам партнеров.

Лунный астропрогноз на 2 января

Неблагоприятный день, который связан с понижением общего жизненного тонуса организма. Необходимо сконцентрироваться только на позитивных моментах, а все хмурые мысли отбросить, поскольку они могут повлечь за собой депрессию.

Лунный астропрогноз на 3 января

Этот день хорош для новых начинаний или продолжения старых. Положительно скажутся занятия спортом или голодание в лечебных целях. Также можно составить диету на целый месяц.

Лунный астропрогноз на 4 января

В этот день следует быть аккуратнее со своими эмоциями, поскольку могут обостриться или возникнуть конфликты даже с близкими людьми. Желательно направить свою энергию на хорошие дела.

Лунный астропрогноз на 5 января

Прежде чем принять какое-то решение, следует хорошо все обдумать. День положителен для налаживания контактов и торговых операций. Рекомендуется отдохнуть, послушать музыку и побыть наедине с собой.

Лунный астропрогноз на 6 января

6 января не стоит пренебрегать собственными принципами и долговыми обязательствами. Можно браться за любую работу и достигать поставленных целей.

Лунный астропрогноз на 7 января

День прощения, стремления к любви и благодати. Наслаждайтесь жизнью, не жалуйтесь и не поддавайтесь негативным эмоциям. Посвятите время себе и общению с противоположным полом.

Лунный астропрогноз на 8 января

Следите за своими словами, поскольку в этот период они имеют большую силу. Не лгите, не сплетничайте, не обсуждайте, а также избегайте провокаций.

Лунный астропрогноз на 9 января

Все также думайте, что стоит говорить, а что нет. Ваши слова могут сыграть как против вас, так и за. Возникшие накануне идеи могут получить поддержку со стороны других людей.

Лунный астропрогноз на 10 января

В этот день может сложно даваться общение с коллегами и партнерами. Хорошее время для очищающих процедур — как телесных, так и духовных. Проанализируйте свое прошлое, задумайте над поступками.

Лунный астропрогноз на 11 января

Время иллюзий, обмана и заблуждений. В этот день стоит контролировать свои чувства, быть внимательным и осторожным. Сохраняйте здравый рассудок во всем.

Лунный астропрогноз на 12 января

Благоприятное время для творчества, любви, воспоминаний и укрепления семьи. Положительно продвигаются любые дела, так что действуйте смелее, поскольку даже если что-то пойдет не так, то ощутимого вреда это не принесет.

Лунный астропрогноз на 13 января

Направьте свою энергию на завершение ранее начатого. Не сидите на месте, воплощайте планы и желания, который принесут ожидаемый результат.

Лунный астропрогноз на 14 января

Благоприятный день для любовных и других отношений. Дарите подарки, проявляйте милосердие, делайте добрые дела, однако не позволяйте себя использовать и не ждите благодарности взамен.

Лунный астропрогноз на 15 января

В этот день информация льется потоком. Читайте, займитесь саморазвитием, изучите что-то новое, но не тратьте время на изучение чего-то бесполезного, что вам не пригодится.

Лунный астропрогноз на 16 января

Положительный день для важных начинаний, распыляться на мелочи не стоит. Сосредоточьтесь и не сомневайтесь, иначе можете упустить нужное время.

Лунный астропрогноз на 17 января

Будьте осторожнее и соблюдайте спокойствие. Отнеситесь к себе более ответственно, не позволяйте кому-то вас спровоцировать или манипулировать.

Лунный астропрогноз на 18 января

День, в который все находится в гармонии и равновесии. Переизбыток сил направьте в творческое русло или займитесь спортом.

Лунный астропрогноз на 19 января

Благоприятный день для веселья, встреч с друзьями или близкими. Не оставайтесь одни, а лучше — пообщайтесь с противоположным полом.

Лунный астропрогноз на 20 января

В эту дату могут возникнуть неожиданные проблемы, однако нужно держать себя в руках, проявить максимальную благоразумность. Не поддавайтесь манипуляциям и сохраняйте нейтральное положение в отношениях с кем-либо.

Лунный астропрогноз на 21 января

В этот период идеальнее всего остаться дома и посвятить время нравственному очищению.

Лунный астропрогноз на 22 января

Этот день способствует духовному росту и внутреннему преображению. Не стоит проявлять злобу и показывать высокомерие, лучше реализуйте то, что давно откладывали на потом.

Лунный астропрогноз на 23 января

Отлично пройдет коллективная работа, поездки и длинные путешествия. В эту дату полезны любые физические нагрузки.

Лунный астропрогноз на 24 января

Научитесь раскрывать свои способности и таланты, не бойтесь их демонстрировать. Используйте интеллект, проявляйте щедрость и делитесь мудростью.

Лунный астропрогноз на 25 января

День перемен и провокаций. Спокойнее относитесь к препятствиям и неприятностям. Стоит воздержаться от ссор и конфликтов.

Лунный астропрогноз на 26 января

Пассивный день, в который не стоит начинать что-то новое, лучше продолжить то, что еще не завершили. Остерегайтесь конфликтов и контролируйте эмоции.

Лунный астропрогноз на 27 января

В этот период лучше избежать суеты и никуда не торопиться. Сосредоточьтесь на главном — своей жизни, извлеките уроки, проанализируйте прошлое.

Лунный астропрогноз на 28 января

Сложный и критический день, в который стоит поберечь свои силы и не распылять их куда-либо. Посмотрите на жизнь трезвым взглядом и прервите общение с ненужными людьми.

Лунный астропрогноз на 29 января

Отстранитесь от повседневных проблем. Посетите концерт, сходите в театр, послушайте музыку и просто расслабьтесь.

Лунный астропрогноз на 30 января

Благоприятный день для различных крупных покупок или начала ремонта. Прислушайтесь к советам, поскольку это поможет избежать непредвиденных неприятностей.

Лунный астропрогноз на 31 января

Отгоняйте мрачные мысли, поскольку они могут нагнать депрессию. В этот период стоит сконцентрироваться на светлой энергии.