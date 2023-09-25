Гороскоп на 26 сентября 2023 года обещает благоприятный день с яркой динамичной энергетикой. Это подходящий момент для важного, особенно в рамках карьеры или бизнеса.

По прогнозу университета Никифоровых, это то время, когда стоит быть активными, работать, и результаты не заставят себя ждать.

Энергии очень много, старайтесь насытить этот день деятельностью, но расставляйте приоритеты. Не стоит пытаться объять необъятное и сделать все и сразу. Если есть важные задачи, то отдайте им пальму первенства, если дел много, то сделайте один шаг по направлению каждого.

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Подходящий момент обсудить важные вопросы с руководством, начать бизнес-переговоры, но могут быть и конфликтные моменты — запасайтесь терпением. События, происходящие в течение дня, могут повториться еще раз, будьте внимательны к тому, чем вы наполняете часы и минуты своей жизни.

Согласно гороскопу на 26.09.2023, в этот день:

благоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие;

неблагоприятно — давать и брать деньги в долг.

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