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Сосредоточьтесь на минимуме: гороскоп на 21 марта 2023 года

20 марта 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 21 марта 2023 года советует не планировать много дел, социальной активности и перемещений, не пытаться одновременно сделать много. Лучше сосредоточиться на важном минимуме.

По прогнозам университета Никифоровых, 21 марта может быть нелегко справиться с эмоциями, дети могут быть более беспокойными, чем обычно, в итоге это может вылиться в напряжение, ссоры и скандалы.

Отличный момент для выражения уважения Роду, вашим ушедшим предкам, ведь на нас влияют многие поколения, которые жили до нашего рождения. Когда мы благодарим их за жизнь, даем им свое внимание и уважение, они дарят нам свои благословения.

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Согласно гороскопу на 21.03.2023, в этот день неблагоприятно:

  • обрезать ногти и стричь волосы;
  • надевать новую одежду;
  • начинать путешествие.

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