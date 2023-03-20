Гороскоп на 21 марта 2023 года советует не планировать много дел, социальной активности и перемещений, не пытаться одновременно сделать много. Лучше сосредоточиться на важном минимуме.
По прогнозам университета Никифоровых, 21 марта может быть нелегко справиться с эмоциями, дети могут быть более беспокойными, чем обычно, в итоге это может вылиться в напряжение, ссоры и скандалы.
Отличный момент для выражения уважения Роду, вашим ушедшим предкам, ведь на нас влияют многие поколения, которые жили до нашего рождения. Когда мы благодарим их за жизнь, даем им свое внимание и уважение, они дарят нам свои благословения.
Согласно гороскопу на 21.03.2023, в этот день неблагоприятно:
- обрезать ногти и стричь волосы;
- надевать новую одежду;
- начинать путешествие.
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