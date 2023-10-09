Гороскоп на 10 октября предупреждает о напряженной энергетике дня. Реализуйте ее в рабочей или деятельной, физической активности, чтобы она не уходила в агрессию и аутоагрессию.

По прогнозу университета Никифоровых, в течение 10 октября будет удивительно мощное время для родовых практик.

Можно поставить свечу за род, помолиться или почитать мантры, накормить других в память о ваших предках или просто вспомнить и рассказать о них.

Сейчас смотрят

10 октября — время Экадаши, когда очень благоприятно держать посильный пост. Это может быть полный пост насухо или лишь исключение зернобобовых и продуктов животного происхождения — выбирайте подходящий вариант, учитывая состояние здоровья.

Согласно гороскопу на 10.10.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие;

давать деньги в долг.

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2023 года

Финансовый гороскоп на 2023 год

Любовный гороскоп на 2023 год