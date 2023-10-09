Гороскоп на 10 октября предупреждает о напряженной энергетике дня. Реализуйте ее в рабочей или деятельной, физической активности, чтобы она не уходила в агрессию и аутоагрессию.
По прогнозу университета Никифоровых, в течение 10 октября будет удивительно мощное время для родовых практик.
Можно поставить свечу за род, помолиться или почитать мантры, накормить других в память о ваших предках или просто вспомнить и рассказать о них.
10 октября — время Экадаши, когда очень благоприятно держать посильный пост. Это может быть полный пост насухо или лишь исключение зернобобовых и продуктов животного происхождения — выбирайте подходящий вариант, учитывая состояние здоровья.
Согласно гороскопу на 10.10.2023, в этот день неблагоприятно:
- обрезать ногти и стричь волосы;
- надевать новую одежду;
- начинать путешествие;
- давать деньги в долг.
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