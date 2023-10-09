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Вспомните предков и не давайте в долг: гороскоп на 10 октября 2023 года

9 октября 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 10 октября предупреждает о напряженной энергетике дня. Реализуйте ее в рабочей или деятельной, физической активности, чтобы она не уходила в агрессию и аутоагрессию.

По прогнозу университета Никифоровых, в течение 10 октября будет удивительно мощное время для родовых практик.

Можно поставить свечу за род, помолиться или почитать мантры, накормить других в память о ваших предках или просто вспомнить и рассказать о них.

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10 октября — время Экадаши, когда очень благоприятно держать посильный пост. Это может быть полный пост насухо или лишь исключение зернобобовых и продуктов животного происхождения — выбирайте подходящий вариант, учитывая состояние здоровья.

Согласно гороскопу на 10.10.2023, в этот день неблагоприятно:

  • обрезать ногти и стричь волосы;
  • надевать новую одежду;
  • начинать путешествие;
  • давать деньги в долг.

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