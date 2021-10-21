Уже в самом разгаре подготовка к самому мистическому празднику — Хэллоуину. Одним из самых важных моментов является выбор образа. Потому можно выбрать костюм, который вам подбрасывает сама судьба, а именно — ваш знак зодиака.

Подборку образов по знаку зодиака подготовила потомственная ведьма, участница Битвы экстрасенсов Мария Тихая.

У каждого из нас есть теневая сторона личности, которая иногда берет верх. Давайте на Хэллоуин выпустим всех монстров наружу, пусть наша темная сторона торжествует!

Овен — Малефисента

Измена любимого заставила колдунью страдать. Обезумев от отчаяния и боли, Малефисента почувствовала сладкий привкус мести! Поэтому аккуратнее на поворотах — один шаг влево или вправо, и все: в глубине души девушка-Овен затаит страшную обиду. Мужчинам на заметку: что бы ни произошло в вашей жизни, никогда и ни при каких обстоятельствах не садитесь на голову Овнам, у вас ничего не получится — помешают рога, а доверие потеряете навсегда!

Телец — Фредди Крюгер

Этот легендарный мужчина в красном свитере, грязной шляпе и с клешней с острыми лезвиями периодически снится каждому из нас. Телец — человек с холодным умом, поэтому в случае промаха вы получите от него по полной. Предлагаю тактику: если вы обидели Тельца, меняйте имя и бегите из страны, ведь он найдет и достанет вас повсюду, даже во сне!

Близнецы — Харли Квинн

Подружка Джокера — еще та штучка. Энергии в ней много, но она любит пускать пыль в глаза. Она всегда предлагает какие-то фантастические идеи убийств, но “сливается” на полпути. Либо ей это неинтересно, либо она не может организовать все до конца. Такая она непостоянная! Никогда не может найти гармонию, особенно в личной жизни. Фанатичное отношение к Джокеру сводит девушку с ума.

Рак — Джоффри Баратеон из Игры Престолов

Закомплексованный маменькин сынок был лучшим во всем, в том числе в жестокости, мести и кровавых убийствах. Он, как и любой Рак, чувствует себя комфортно только в своем замке и всегда прикрывается панцирем, будь то юбка мамы-королевы или Королевская Гвардия. Но в этом злодее один, наверное, единственный плюс — на самом деле он ребенок, который просто выбрал не тот путь.

Лев — Круэлла Де Виль

Коварная, злая и жестокая — главная женщина-злодейка мира Disney, Круэлла Де Виль, любила цветной мех и курить сигареты. Эгоистичная, эксцентричная — кого-то, кроме Львицы, сложно представить на месте Круэллы. Ее образ олицетворяет роль эмансипированной женщины в обществе: мисс Де Виль, будучи опытной бизнес-леди, искусно управляла мужчинами, водила автомобиль и была не против пофлиртовать для достижения своих целей.

Дева — Зеркальная королева из Братьев Гримм

Ну, не зря же она Зеркальная! Девы, как и эта невероятно красивая (когда не злится) ведьма, всегда очень волнуются, если вдруг прядь выбилась из прически или с кожей небольшие проблемы. Ради такого они даже готовы пить кровь младенцев или скупать самые дорогие кремы. А еще их раздражает, если что-то идет не по плану.

Весы — Дженнифер из картины Тело Дженнифер

Ее сексуальность не знает границ, не зря главную роль в фильме играет Меган Фокс. Поэтому она с удовольствием ею пользуется в личных целях. Пить кровь мужчин, чтобы сохранять вечную молодость? Запросто! Ведь ради собственного блага она еще и не на такое способна! Все земные удовольствия для Весов имеют первостепенное значение, так что страсть к самым ужасным человеческим грехам пылает в ней по полной. Осторожнее!

Скорпион — Беллатриса Лестрейндж из Гарри Поттера

Эту темную волшебницу сможет стерпеть только очень верный и преданный человек. С Беллатрисой весьма сложно строить отношения из-за довольно грубого нрава и жесткого характера, но если Скорпион влюбится, то у него все получится, а врожденная интуиция и приверженность помогут избежать ссор по пустякам.

Стрелец — Волан де Морт из Гарри Поттера

Этот знак всегда в первых рядах в списке гостей на любую вечеринку, ведь это самый жизнерадостный знак зодиака. Этих ребят ничто не может сломать, даже годы в Азкабане. Но, как настоящий Стрелец, он хочет все и сразу, будь то бузинная палочка или вечная слава. Иногда Стрелец забывает о том, что справедливость существует, и она не всегда на его стороне.

Козерог — Ганнибал Лектер из картины Молчание ягнят

Ганнибал — убийца. Если он не будет придерживаться строгих правил и намеченного плана, то вся его работа может пойти прахом. Так же рассуждают и Козероги. У них всегда все на своих местах, и если что-то запланировано, то это 100% будет. Представители знака требуют к себе много внимания, любят щеголять достижениями. Также они иногда ведут себя довольно высокомерно.

Водолей — Джокер

Люди называют Водолеев эксцентричными, но они и не отрицают. Они творческие мыслители, хитрость которых удивляет окружающих снова и снова. Более того, Водолеи умеют мгновенно решать любые проблемы, выходя сухими из воды. Нам кажется, что это самая точная характеристика Джокера. Весь мир им восхищается и боится его. Однако с любовью не всегда везет, потому что Водолеи эгоисты и часто делают больно близким.

Рыбы — Пеннивайз из фильма Оно

Рыбы не любят скандалов и даже, пожалуй, их побаиваются. Прежде всего все вокруг становятся ужасно некрасивыми, а во-вторых, скандал требует действий здесь и сейчас, а с этим у Рыб туго. Рыбы — талантливые манипуляторы, но ресурса на открытую схватку им не хватает. Поэтому Рыбы скандалят редко. Они просто доводят окружающих до истерики, а сами многозначительно молчат и улыбаются.