Зимой возможно наступление Беларуси на Украину, говорит таролог Людмила Хомутовская. Возможно, оно придется на время совместных летных учений с РФ.

— Под этот шумок должны будут где-то пострелять… Возможно, это наступление, о котором говорят военные и все. Людям, конечно, очень страшно, с этой стороны есть угроза, — отметила таролог.

Насчет того, возможно ли прямое наступление пехоты со стороны Беларуси, Людмила говорит — еще готовятся.

— Кого-то еще не довезли, не перевезли, но постоянно сейчас идет подготовка, которая дается им нелегко. Многого еще не хватает, они взяли на себя больше, чем могут вынести сегодня. Эта идея их не оставляет, готовятся, — подчеркнула Хомутовская.

Несмотря на то, что наступление со стороны Беларуси возможно уже в ближайшее время, продвинутся они недалеко.

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