Атаки по авиабазам России не прекратятся, а уже в начале 2023 года следует ожидать удара по Москве, убеждена таролог Людмила Хомутовская.

По ее словам, сейчас развелось немало “боевых комаров”, поэтому удары по авиабазам РФ неизбежны.

– Не удивляйтесь, что это будет все ближе и ближе к центру. Что-то должно быть в центре, там будет горячее, – убеждена Хомутовская.

Таролог говорит, что врагу стоит ждать удара по чему-то сокровенному, возможно это будет даже Кремль.

Сейчас смотрят

– Это что-то, что им болит. Однозначно будет удар, России придется что-нибудь глобально ремонтировать. Информация об ударе уже есть в пространстве, нужно просто выдержать время. Ждем вести от “комаров”, – добавила она.

По прогнозу Хомутовской, удара по Москве не стоит ждать в этом году, вероятно, это произойдет уже в начале 2023.