Правда ли, что Россия готовит новое наступление в Украине, пойдет ли Путин второй раз на Киев и решится ли Беларусь на более активное участие в войне. О коварных планах Кремля в эксклюзивном прогнозе для Фактов ICTV рассказал участник Битвы экстрасенсов, таролог Виктор Литовский.

Россия выстраивает планы о повторном наступлении в 2023 году, однако карта “времени Х” и карта Повешенный говорят о том, что сейчас ситуация находится в состоянии неопределенности. Путин боится вновь потерпеть фиаско, поэтому меняет планы и рассматривает несколько периодов для начала наступления.

Потенциально опасными и критическими периодами будут 20-27 декабря 2022 года, 10-15 января и 20-25 февраля 2023 года.

По раскладу четко прослеживается, что Путин хочет реванша. Практически в каждом раскладе выпадают карты Звезды, неограниченного выбора, а также карта цикличности. Это говорит о том, что Россия выстраивает планы, направленные на повторение ситуаций, которые были совершены в начале прошлого года — массированные атаки по городам Украины и контрнаступательные действия по захвату Украины.

Сейчас смотрят

Карта союза говорит о том, что в наступательных и подготовительных действиях Россия найдет союзника, без помощи и поддержки которого эта авантюра не имеет никаких шансов. Планы России носят не локальный характер, речь идет о попытке повторения полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Интересный момент относительно потенциального направления вторжения, поскольку в раскладе выпадает двойственность. Это может быть не только со стороны Донбасса, а и в направлении Киева, со стороны Беларуси.

Но паниковать не стоит, поскольку карта Повешенного выпадает в комбинации с картами дарения и разочарования. Это говорит о нехватке ресурсов, в том числе человеческих, материально технических возможностей и поддержки, на которую рассчитывают оккупанты.

Велика вероятность того, что Беларусь, на которую так сильно рассчитывает РФ, в самый решающий и значимый момент даст заднюю и повернется к Путину спиной.

Желание взять Киев для Кремля как идея фикс — фанатичное и значимое желание, которым Путин одержим настолько, что готов поставить на кон все. Но карта иллюзии говорит о том, что этому желанию не суждено стать реальностью.

При этом видя, что все идет не по плану, существует большая вероятность, что армия РФ будет руководствоваться принципом “так не доставайся же ты никому”, что может привести к увеличению обстрелов по мирным жителям и объектам критической инфраструктуры со стороны оккупантов.

Карта передышки и карта дарения говорят о том, что Россия будет пытаться затянуть время для сбора ресурсов и наращивания нового потенциала. Однако перевернутая карта-вектор говорит о том, что эти попытки будут тщетными и не принесут желаемого успеха.