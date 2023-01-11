Известный таролог Людмила Хомутовская рассказала, смогут ли россияне оккупировать Бахмут. Сейчас за город идут кровопролитные бои, и расклад карт показал, какая ситуация развернется на поле боя.

— Я думаю, что нет. Там еще положат огромное количество людей — это первое. Второе — они уже потеряли время. Был момент, когда они могли активизироваться, — заявила Людмила.

Так, таролог добавил, что карты показали движение назад — это говорит об освобождении ранее оккупированных территорий.

Напомним, что Британская разведка заявила о маловероятном окружении Бахмута россиянами, даже несмотря на усиления давления со стороны врага. Все благодаря глухой обороне наших защитников и контроле путей снабжения.

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Ранее Людмила Хомутовская рассказала, стоит ли нам ждать ударов по Москве. По утверждениям таролога, ударов по авиабазам РФ не избежать, и россиянам к этому стоит начинать привыкать. Не исключено, что целью будет даже Кремль, и подобные случаи могут начаться уже в начале 2023 года. Врагу стоит ждать удара по чему-то сокровенному.