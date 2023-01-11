Відомий таролог Людмила Хомутовська розповіла, чи росіяни зможуть окупувати Бахмут. Зараз за місто йдуть кровопролитні бої, і розклад карт показав, яка ситуація розгорнеться на полі бою.

– Я думаю що ні. Там ще покладуть величезну кількість людей – це перше. Друге – вони вже втратили час. Був момент, коли вони могли активізуватись, – заявила Людмила.

Так, таролог додав, що карти показали рух назад – це свідчить про звільнення раніше окупованих територій.

Нагадаємо, що Британська розвідка заявила про малоймовірне оточення Бахмута росіянами, навіть попри посилення тиску з боку ворога. Все завдяки глухій обороні наших захисників та контролю шляхів постачання.

Зараз дивляться

Раніше Людмила Хомутовська розповіла, чи варто нам чекати на удари по Москві. За словами таролога, ударів по авіабазах РФ не уникнути, і росіянам до цього варто починати звикати. Не виключено, що метою буде навіть Кремль, і такі випадки можуть розпочатися вже на початку 2023 року. Ворогу варто чекати на удар по чомусь потаємному.